Ein Lager ohne Regale und Gänge

Holländer lieben ihr Fahrrad über alles. In den Niederlanden gibt es sogar mehr Fahrräder als Einwohner. Juncker Bike Parts ist einer der großen Distributoren von Fahrradteilen und -zubehör mit einem Zentrallager in Apeldoorn. Im Onlineshop können Fachhändler und Reparaturwerkstätten aus einem Sortiment von mehr als 17.000 Artikeln auswählen und bestellen. Alle Bestellungen, die an Werktagen bis 21:30 Uhr eingehen, werden in der Regel am nächsten Tag ausgeliefert. Dahinter steckt eine zuverlässige automatisierte Lagerlogistik. Die Cube Storage Lösung von Autostore ermöglicht eine Lagerung auf kleinstem Raum ohne Regale und Gänge und bietet zugleich effiziente und ergonomische Prozesse. Das System lässt sich in beliebiger Form in Bestandsgebäude integrieren und besteht aus fünf Modulen: Bins (Behälter), Ports (Arbeitsplätze), Roboter, Grid (Fahrschienensystem und Behälterraster) und Controller. Im Juncker Zentrallager sind auf einer Grundfläche von 1000 m2 rund 25.000 Artikelbehälter platzsparend übereinandergestapelt. 40 Roboter lagern die für die Bearbeitung der Aufträge benötigten Behälter aus und bringen sie zu den Ports. Hier konsolidiert ein Mitarbeiter schnell und sicher alle Artikel einer Bestellung in einen Behälter. Insgesamt verlassen täglich mehr als 9000 Pakete das Lager. Bild: Autostore