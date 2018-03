Anzeige

Wo dieses Ungeheuer sich bewegt geht es rau zu. Der Hitachi EX 8000-6 des Herstellers Cummins ist ein Tagebaubagger der Superlative. Das Modell ist für die harten Jobs konzipiert, wo es auch mal Felsbrocken regnet. Dem Bediener kann das egal sein. Der sitzt gut geschützt in seiner Kanzel in 9 m Höhe und bedient per Joystick die mächtige Schaufel mit einem Inhalt von 40 m³. Das ist etwa so viel wie das Volumen von 350 handelsüblichen Badewannen. Mit dem Arbeitswerkzeug muss er nur dreimal richtig zulangen, um einen Muldenkipper zu beladen. Die nötige Leistung liefert ein wassergekühlter Viertaktmotor mit 16 Zylindern, Turbolader und nachgekühltem Dieselmotor mit Direkteinspritzung und einer Leistung von 3880 PS bei 120 l Hubraum. Da denken Autofahrer allenfalls an eine Tankfüllung. Das Betriebsgewicht des Monsters kommt auf 811 t. Dann ist der Tank mit seinen 14 900 l allerdings voll. Ebenso tragen dazu das Kühlsystem mit 1228 l und das Hydrauliksystem mit 9700 l bei. Das enorme Gewicht muss aber dank der Reichweite von 18,6 m nicht allzu oft bewegt werden. Bild: Creative Commons

