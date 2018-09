Künstlerische Technik der farbenfrohen Art

Anzeige

Diese Kulisse scheint einer anderen Welt zu entspringen: Haushohe, psychedelisch anmutende Pflanzen reihen sich neben einem majestätischen Wasserfall ein, den farbenprächtige Blumenstränge durchziehen. Hier und da irren dunkle Gestalten umher, die das Spektakel staunend betrachten, einen Felsen emporsteigen oder sich kurzerhand ins Wasser setzen. Was wir hier sehen, ist futuristische Kunst aus Tokio. Seit Juni 2018 ist sie im dortigen Digital Art Museum beheimatet und sorgt weltweit für Aufsehen. Die digitale Kunst entspringt dabei der Vorstellungskraft eines Kollektivs aus Künstlern und IT-Spezialisten und erstreckt sich auf fünf unterschiedliche Welten. Die 10.000 m2 große Ausstellungsfläche umfasst 520 Computer und 470 Projektoren, die interaktive Installationen mithilfe von Lichtbewegungen, Animationen, Spiegeltricks und Hologrammen hervorrufen. Die Kunstwerke interagieren teils untereinander, einige lassen sich sogar von Besuchern per App steuern. Erlebnisorientiert ist neben der Kunst auch der kulinarische Bereich. An Speisen und Getränke angepasste Lichtskulpturen erweitern die Gastro-Erfahrung. Bild: Teamlab

27. September 2018