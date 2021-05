Mit Abstand durch die Päckchenflut

Anzeige

Corona fordert den Onlinehandel heraus. Paketdienstleister setzen auf Zusatzkräfte, die das hohe Auftragsvolumen pünktlich abarbeiten sollen. Dabei sind allerdings Hygienemaßnahmen einzuhalten, die wiederum die Arbeitsabläufe zusätzlich erschweren. Abhilfe schafft der Jumboflex des Herstellers J. Schmalz. Mit dem Vakuum-Schlauchheber lassen sich schwere Pakete ergonomisch und mit dem notwendigen Abstand schnell sortieren, stapeln und verladen, da sie nicht mehr zu zweit bewegt werden müssen. In Verteilerzentren der Paketdienstleister und Onlinehändler ist vor allem Flexibilität und Schnelligkeit gefragt. Mit einem Schnellwechseladapter kann der Anwender den Greifer bei Bedarf mit wenigen Handgriffen tauschen. Notwendig ist das nicht unbedingt, denn neben den spezifischen Sauggreifern für Säcke oder Kisten ist der Multigreifer für den Vakuum-Schlauchheber so universell, dass er Kartons in unterschiedlichen Größen und Qualitäten mit einem Mindestbelegungsgrad von 75 % der Saugfläche sicher hält. Das gilt sogar für labile oder offene Kartons. Bild: J. Schmalz