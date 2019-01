Motor-Skulptur erinnert an Korralentiere

Anzeige

Auf der Hannover Messe 2018 konnten die Besucher auf dem Stand des Antriebsspezialisten Faulhaber live erleben, wie DC-Servomotoren eine Skulptur kunstvoll in Bewegung bringen. Im „Project Anthozoa“ wurden die Eigenschaften der linearen DC-Servomotoren des Unternehmens mit Sitz im schwäbischen Schönaich visuell anschaulich gemacht. Hierbei ließen sich die Industrie-Designer und Ingenieure von der sogenannten Klasse der Anthozoa, einer Form von Korallentieren, inspirieren. In Zusammenarbeit mit Faulhaber entwickelten die Unternehmen MKT aus Olching sowie die Berliner Flying Saucer die Skulptur, die die geschmeidige Bewegung der Meereswirbellosen Blumentiere nachempfindet. Fließende, lebendige Bewegung ohne Rastmomente, streng lineares Kraft-Strom-Verhältnis, hohe Dynamik und exakte Positionskontrolle. All das wird möglich durch insgesamt 120 der linearen DC-Servomotoren mit ebenso vielen Motion-Controllern des Herstellers, die in dem Kunstwerk im Einsatz sind. Bild: Faulhaber

23. Mai 2018