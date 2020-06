Optimales Licht bis in den letzten Winkel

Anzeige

Die Haitec Aircraft Maintenance GmbH zählt zu den führenden Wartungs- und Instandhaltungsunternehmen in der Luftfahrtbranche. In Frankfurt-Hahn arbeiten rund 450 Spezialisten und nehmen jedes Detail einer Maschine in Augenschein. Eine entsprechende Beleuchtungsstärke ist dafür Grundvoraussetzung. Bis vor kurzem hingen noch Gasdampflampen mit je 2500 Watt an der rund 25 m hohen Decke und führten zu einem immensen Energieverbrauch. Außerdem kam es immer wieder zu Ausfällen einzelner Modelle. Für die anstehende Reparatur musste jedes Mal ein Hubsteiger organisiert werden. Vor allem aber dürfen während des Wechsels keine Flugzeuge unter den Leuchten stehen, da die Gefahr von Beschädigungen durch herabfallende Teile zu groß ist. Haitec wollte nicht länger Umsatzeinbußen durch Leerstand riskieren und entschied sich für die Deutsche Lichtmiete als Beleuchtungspartner. Nach der Umrüstung sorgen jetzt wartungsarme LED-Leuchten für beste Lichtverhältnisse bis in den letzten Winkel der Hangars. Die bisherigen 35 Lichtpunkte blieben bestehen. Jede Gasdampflampe wurde durch zwei Hallenstrahler à 507 Watt ersetzt, sodass pro Lichtpunkt jetzt nur noch 1014 Watt anfallen.

Bild: Deutsche Lichtmiete, Steffen Löffler