Robuster Reinigungsroboter

Im Werk der BMW Group in Dingolfing ist ein Roboter von Kuka in einer Umgebung unterwegs, wo andere Industrieroboter in die Knie gehen würden. Das Modell „KR 120 R2100 nano F exklusiv“ steht in einer Waschzelle und ist dabei Reinigungsmedien mit chemischen Zusätzen, hohen Temperaturen und extremen Reinigungsdrücken ausgesetzt. Der Waschprofi ist speziell für die Bedingungen in Reinigungsanlagen ausgelegt. Reinigungsmedien, hohe Luftfeuchtigkeit und chemische Zusätze können ihm nichts anhaben. Gereinigt werden Bauteile, die in der Dachkarosserie in verschiedenen Fahrzeug-Modellen verbaut werden. Dabei werden in der Waschzelle die Werkstücke von Umformmedien und Schmutzpartikeln befreit, die beim Produktionsprozess auftreten können. Zunächst nimmt der Roboter das Bauteil vom Einlauf mit einem speziellen Mehrfachgreifer auf. Im ersten Schritt wird der Hohlraum des Bauteils gereinigt. Danach bewegt der Roboter das Bauteil zu den Reinigungsdüsen, wo die Außenreinigung erfolgt. Am Ende wird der Innenraum des Bauteils durch eine VE-Spüle neutralisiert. Bild: Kuka

20. Juni 2018