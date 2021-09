Stapler sind mehr als ein Transport-Vehikel

Schubmaststapler sind nicht nur Transport-Vehikel für Paletten und Kisten. Die Hersteller versuchen schon seit Jahren, sich in Sachen Sicherheit, Ergonomie und Energieeffizienz gegenseitig zu übertrumpfen. Toyota Material Handling macht da keine Ausnahme. Die neue Generation des Toyota BT Reflex ist mit Lithium-Ionen-Technik ausgestattet und bietet eine Tragfähigkeit von 1,4 bis 2,5 Tonnen bei einer maximalen Hubhöhe von 13 Metern. Die neu gestaltete Fahrerkabine wurde mit ergonomischen Details ausgestattet. Auffällig ist das übersichtliche Mast- und Gabelträgerdesign in Kombination mit dem transparenten und bruchfesten Glasdach, das dem Fahrer eine gute Sicht auf die Last verschafft. Insbesondere bei Arbeiten in großen Höhen bietet diese Lösung mehr Ergonomie bei höherer Produktivität und Sicherheit. Zudem sorgt eine neue Lenkeinheit mit Handballenauflage und ein luftgefederter Sitz für ein besseres Fahrgefühl. Über eine Bedienkonsole mit Touchscreen auf der rechten Seite kann der Fahrer zudem einfach mit dem Fahrzeug interagieren. Bild: Toyota MH