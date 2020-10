Transponder schützt vor Unfällen

Anzeige

Achtung, Radlader von hinten! Brenzlige Situationen wie diese gibt es jeden Tag tausendfach in den Betrieben und Hallen im Land. Und viele davon würden tödlich enden, gäbe es nicht den Arbeitsschutz in seinen unzähligen Variationen. Eine davon trägt der bedrohte Mitarbeiter im Bild an seinem linken Handgelenk. Der Transponder wird ihn in der nächsten Sekunde per Vibration warnen, dass sich ihm ein Fahrzeug nähert. Der Mann muss die Warnung auf der Haut spüren. Allein ein akustisches Signal wäre zu wenig, da es in einer lauten Umgebung schnell untergeht. Entwickelt wurde das Warnsystem von der U-Tech GmbH, einem Spezialisten für Arbeitssicherheit. Der Transponder ist Teil eines umfassenden Personenschutzsystems, zu dem noch die Komponenten „Press“, „Roll“ und „Shred“ gehören. Die Namen der Produkte lassen erahnen, in welchen Situationen damit Unfälle vermieden werden sollen: Förderbänder, Ballenpressen, Walzen und Schredder. Es gibt viele Möglichkeiten, während der Arbeit umzukommen. Und eine ist schrecklicher als die andere. Gesegnet sei der Arbeitsschutz. Bild: U-Tech