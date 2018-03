Anzeige

Wie wachsen Pflanzen im Weltall? Dieser Frage widmen sich Forscher der Nasa im Kennedy Space Center in Florida. Im sogenannten ISS environmental simulator chamber room werden Experimente durchgeführt, um herauszufinden, wie sich (essbare) Pflanzen im schwerelosen Raum verhalten. Das Ziel ist es, Crewmitglieder während Weltraummissionen kontinuierlich mit frischen Lebensmitteln zu versorgen. Auch soll der Anbau und die Ernte der salatartigen Nutzpflanzen vor allem bei Langzeiteinsätzen für Entspannung sorgen und der Besatzung einen Zeitvertreib bieten. Angebaut wird zum Beispiel ein roter Romanasalat, von dem man alle zehn Tage ein paar Blätter abschneiden kann, ohne sein Wachstum zu beeinträchtigen. Zeitgleich zu den Untersuchungen in Florida, führen die Astronauten identische Experimente auf der Internationalen Raumstation durch. Über dieses Kontrollsystem kann man Vergleiche zwischen den verschiedenen Wachstumsumgebungen ziehen. In den vollautomatisieren Anlagen werden mithilfe besonderer Lichtspektren bevorzugt schnellwachsende und nährreiche Gemüsesorten angebaut. Bild: Nasa

15. März 2018