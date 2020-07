Messe Aluminium aufgrund der Corona-Pandemie verschoben

„Gemeinsam mit Ausstellern und Partnern hatten wir lange Zeit gehofft, im Oktober mit der Branche wieder an den Start gehen zu können. Diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt. Die große Mehrheit der Aussteller hat darum den Wunsch geäußert, die Aluminium auf das kommende Jahr zu verschieben“, sagt Michael Freter, Managing Director des Veranstalters Reed Exhibitions Deutschland. „In enger Zusammenarbeit haben wir uns darauf geeinigt, dass wir mit der Verschiebung der Aluminium auf 2021 der Branche den besten Kundennutzen und die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Veranstaltung bieten können“, so Freter weiter.

Die Messe bringt alle zwei Jahre 1.000 Aussteller und rund 23.000 Besucher auf dem Messegelände Düsseldorf zusammen.

Nachfrage nach Aluminium stark eingebrochen



Die Aluminiumindustrie sowie auch die internationalen Lieferketten wurden von der Pandemie und dem damit einhergehenden Lockdown stark getroffen. Die Nachfrage nach dem Werkstoff ist teilweise massiv eingebrochen. Vor allem aus den Hauptanwendungsindustrien wie dem Automobilbau und der Luftfahrt waren Auftragseingänge und Abrufzahlen stark rückläufig und teilweise vollständig zum Erliegen gekommen, wie der ideelle Träger der Messe, der Gesamtverband der Aluminiumindustrie (GDA), mitteilt.

„Die Entscheidung, mit der Aluminium erst im Mai kommenden Jahres an den Start zu gehen, ist aus unserer Sicht völlig richtig. Auf breiter Front sind die Märkte für Aluminium eingebrochen. Eine Erholung sehe ich aktuell noch nicht“, kommentiert Marius Baader, Geschäftsführer des GDA.

Augenmerk liegt auf Erhalt der Unternehmen und Arbeitsplätze

„Unsere Industrie konzentriert sich zurzeit auf die Sicherung der Unternehmen und der Beschäftigung. Unser Werkstoff und unsere Produkte sind die Lösungen für die Herausforderung der Gegenwart und Zukunft. Nachhaltige Mobilität, energieeffiziente Gebäude, Closed Loop, all das bieten wir. Aber im Moment steht die Stabilisierung der Wirtschaft im Vordergrund. Der Mai 2021 ist der richtige Zeitpunkt, an dem die Aluminium den wichtigen Impuls zum Neustart liefern kann. Auch und gerade für unsere Kunden“, so Baader weiter.

Das unterstreicht auch Dr. Gerd Goetz, Director General des Branchenverbandes European Aluminium: „Unser Hauptaugenmerk gilt derzeit nachhaltigen ökonomischen Maßnahmen zur Überwindung der Krise durch EU und Mitgliedstaaten. Die Aluminiumindustrie kann eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung eines grünen europäischen Aufbauplanes spielen. Deshalb ist die Messe für uns wichtig – erst recht im kommenden Jahr, wenn sich die Situation auch in den Anwendungsindustrien hoffentlich wieder entspannt haben wird“, so Goetz.

