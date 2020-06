Anzeige

Nach der dreimonatigen Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie richtet sich der Blick der Landesmesse Stuttgart nach vorne. Da es Lockerungen unter anderem für das Messe- und Kongressgeschäft in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen, Hamburg, Berlin oder zuletzt in Bayern gab, wird auch in Baden-Württemberg ein zeitnaher Startschuss für einen Neustart erwartet.

„Unsere Aussteller, Messepartner, Besucher und Dienstleister hoffen sehnsüchtig auf eine formale Ansage der Landesregierung zu den Rahmenparametern, unter denen im Herbst wichtige Messen wieder starten können. Unsere Planungen laufen bereits auf Hochtouren und alle bekannten Hygiene- und Abstandsregeln werden selbstverständlich gewährleistet sein“, sagt Roland Bleinroth, Sprecher der Geschäftsführung der Messe Stuttgart.

Gesundheitsschutz ist für die Messe Stuttgart gut umszusetzen

Die Messegesellschaft hat bereits vor einiger Zeit unter der Überschrift „Safe Expo – Sicher für Menschen. Gut für die Wirtschaft“ Maßnahmen zusammengefasst, unter welchen Bedingungen Messen in Corona-Zeiten für Besucher, Aussteller und Mitarbeiter sicher durchgeführt werden können.

„Der Gesundheitsschutz ist für Organisationsprofis bei Messegesellschaften nicht kompliziert. Es sind im Prinzip drei wichtige Kriterien, die wir für einen Messebesuch bei uns definiert haben“, erklärt Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. „Erstens kontrollieren wir über Ticketverkauf und Einlass die Personendichte. Ein Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den Menschen auf dem Messegelände ist so problemlos möglich. Zweitens setzen wir die Hygienestandards des Robert-Koch-Instituts um. Die dafür notwendige Infrastruktur haben wir. Und schließlich wird die Kontaktnachverfolgung aller Messeteilnehmer durch unsere langjährig etablierten Online-Registrierungssysteme gewährleistet.“

Weil die Messe Stuttgart laut eigenen Angaben ein technisch bestens ausgestattet und gut organisierter Veranstalter mit einem modernen, weitläufigen Messegelände sei, seien alle genannten Kriterien leicht umzusetzen, versichert Lohnert. So leiste schon das Lüftungssystem im ICS Internationales Congresscenter Stuttgart und in allen Hallen einen wichtigen Beitrag, da die Luft ständig ausgetauscht und kontinuierlich Frischluft von außen zugeführt wird. Das Konzept liege nun den zuständigen Behörden zur Prüfung vor.

Messegeschäft muss wieder aufleben

In den vergangenen Wochen haben die Messe-Chefs mehrfach mit Vertretern der zuständigen Ministerien gesprochen. Thematisiert wurde auch die schwierige Lage vieler ab Herbst anstehenden Messen und daraus resultierend die Auswirkungen für die regionale Wirtschaft. „Corona hat uns auch in eine tiefe wirtschaftliche Rezession geführt. Gerade für das Wiederanlaufen der Wirtschaft ist es jetzt von besonderer Bedeutung, dass Messen als wichtige Marktplattform wieder zur Verfügung stehen. Nie waren Messen als pures Element der Wirtschaftsförderung – insbesondere für den Mittelstand – wichtiger als jetzt“, fasst Bleinroth viele Kundenstimmen zusammen. „Die Vergangenheit hat schon verschiedentlich gezeigt, dass Messen einen wesentlichen Beitrag leisten, um die Wirtschaft nach Krisen wieder anzukurbeln.“

Zum Messe-Portfolio zählen ab Herbst unter anderem die Fachmessen Motek (Internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung, 05. bis 08. Oktober), die Bondexpo (Internationale Fachmesse für Klebtechnologie, 05. bis 08. Oktober), die Arbeitsschutz aktuell (Arbeitsschutz und Betriebliches Gesundheitsmanagement, 05. bis 08. Oktober), die Instand (Die Messe für Instandhaltung und Services, 21. bis 22. Oktober), die Parts2Clean (Internationale Leitmesse für industrielle Teile- und Oberflächenreinigung, 27. – 30. Oktober.), die SurfaceTechnology (Internationale Fachmesse für Oberflächen & Schichten, 27. bis 29. Oktober), die Composites for Europe (Der Business-Gipfel für Verbundwerkstoffe, 10. – 12. November), die Foam Expo Europe (Fachausstellung und Konferenz für technische Schaumprodukte, 10. – 12. November) und die Vision (Weltleitmesse für Bildverarbeitung, 10. – 12. November).