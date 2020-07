PaintExpo 2020 wird nun doch abgesagt

Anzeige

Die PaintExpo hätte vom 12. bis 15. Oktober in Karslruhe an den Start gehen sollen. Jetzt musste die Leitmesse für industrielle Lackiertechnik jedoch aufgrund der coronabedingt verschärften Hygiene- und Abstandsvorschriften für Messen in Baden-Württemberg abgesagt werden. Dies teilte der Veranstalter FairFair mit.

Auch anhaltende Restriktionen im internationalen Reiseverkehr haben zur Absage der PaintExpo geführt. Ursprünglich hätte die Messe vom 21. bis 24. April 2020 stattfinden sollen, wurde aber aufgrund des Coronavirus in den Herbst verschoben.

„Gemeinsam mit Ausstellern und Partnern hatten wir gehofft, die PaintExpo 2020 im Oktober mit entsprechenden Maßnahmen für Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer veranstalten zu können. Inzwischen haben sich die Vorzeichen jedoch geändert, unter anderem durch neue Vorgaben für die Durchführung von Messen in Baden-Württemberg, so dass wir Veranstaltung nun doch absagen müssen“, erklärt Jürgen Haußmann, Geschäftsführer von FairFair die Entscheidung, die auf Basis einer Umfrage bei allen Ausstellern getroffen wurde.

PaintExpo-Aussteller konzentrieren sich auf Auswirkungen der Pandemie

Messeteilnahmen stehen nicht an oberster Stelle der Prioritätenliste von Unternehmen. Viele von ihnen sind derzeit mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigt.

Darüber hinaus spielen der Schutz der Gesundheit und die Eindämmung von Ansteckungen weiterhin eine zentrale Rolle. Kontakte und Reisetätigkeiten werden daher auf notwendige Interaktionen begrenzt, heißt es. Dazu zählt auch, dass Unternehmen Messebesuche teilweise untersagen und dem internationalen Reisen weiterhin enge Grenzen gesetzt sind.

Auch die Vorgaben der geplanten „Corona-Verordnung Messen“ der baden-württembergischen Landesregierung spielen für die Entscheidung der Aussteller eine Rolle.

Nächste PaintExpo findet 2022 statt

„Wir werden nun unsere komplette Energie dafür verwenden, die nächste turnusmäßige PaintExpo vorzubereiten, um der Branche die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Messeteilnahme zu bieten“, sagt Haußmann.

Die kommende Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik findet turnusgemäß vom 26. bis 29. April 2022 auf dem Messegelände Karlsruhe statt.

