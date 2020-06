Premiere der Hannover Messe Digital Days 2020

Anzeige

Zum ersten Mal in ihrer langjährigen Geschichte, konnte die Hannover Messe 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden. Zumindest nicht auf dem mehr als 450.000 m² umfassenden Messegelände der niedersächsischen Landeshauptstadt. Doch die Innovationen, die in den 24 Hallen und Pavillions hätten präsentiert werden sollen, gibt es dennoch. Daher entschied sich die Deutsche Messe dafür, erstmals am 14. und 15. Juli ein zweitägiges Digital-Event zu veranstalten: die Hannover Messe Digital Days.

Das Event wird einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Industrie, Energie und Logistik und bietet Orientierung für die Zeit während und nach der Krise geben. Spannende Keynotes aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sowie Podiumsdiskussionen, Live-Chats, Networking und Innovationspräsentationen beschäftigen sich mit der Frage, wie die Transformation der Industrie gelingen kann. Sie zeigen zudem auf, welche Hebel angesetzt werden müssen, damit die Industrie sich schnell von den Folgen des Shutdown im Rahmen der Coronakrise erholen kann.

Digital Days als Online-Plattform für die Hannover Messe-Community

Die Digital Days werden sich an den Themen der analogen Hannover Messe orientieren. Im Mittelpunkt stehen Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, Smart Energy und Logistics 4.0. Auch das Partnerland Indonesien und der Karrierekongress für Frauen, WomenPower, werden mit eingebunden sein.

Ein besonderes Augenmerk wird aber natürlich auf den Produkt- und Lösungspräsentationen der Aussteller liegen. Und dank Chat-Funktion können alle Teilnehmer in den direkten Austausch mit passenden passenden Geschäfts- und Kooperationspartnern gehen. Denn auch in der digitalen Welt darf das Netzwerken nicht zu kurz kommen.

Ein Highlight auf der Hannover Messe ist jedes Jahr auch der bedeutende Industriepreis, Hermes Award. Erstmals wird dieser international begehrte Technologie-Preis im Rahmen der Hannover Messe Digital Days am 14. Juli digital verliehen.

