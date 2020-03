Anzeige

Es ist leider wahr geworden, die Hannover Messe muss wegen Corona verschoben werden. Seit 1989 war ich jedes Jahr im Dienste unserer Leser auf der Messe. Dass sie aber mal verschoben werden würde, konnte ich mir zu keinem Zeitpunkt vorstellen. Obwohl es sich in den letzten Tagen abzeichnete. Es ist ein schwerer Schlag für die Industrie. Geht der produzierenden Industrie doch erstmals ihr weltweit wichtigstes Branchentreffen verloren. Verschoben ist aber nicht abgesagt, auch wenn der neue Termin im Juli Besucher wie Aussteller vor viele Probleme stellen wird. Denn eine Messe in dieser Größenordnung erfordert üblicherweise viel Vorlauf.

Dennoch: Die Entscheidung der Deutschen Messe ist richtig und konsequent. Vielleicht weniger wegen Corona. Aber vielmehr wegen der Angst davor. Zumal sich die Verschiebung in eine lange Reihe bereits abgesagter oder verschobener großer und kleiner Messen reiht. Da wird die zweite Jahreshälfte spannend, eine derartige Häufung an Fachmessen gab es noch nie. Klar ist: Eine Messe, eine Kommunikationsplattform, in Zeiten durchzuziehen, in der Menschen Angst vor Kontakten haben, kann nicht funktionieren. Hoffen wir, dass der Ersatztermin einigermaßen funktioniert und die Welt das Virus bald in den Griff bekommt. Sonst stehen der Wirtschaft weltweit schwierige Zeiten bevor.

Werner Götz

Chefredakteur