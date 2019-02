Die Hoffnung stirbt zuletzt

Anzeige

Man lernt nie aus. Und es wird wohl so sein. Wir Europäer – insbesondere Deutschland – gefährden den US-amerikanischen Staat. So ändern sich die Zeiten. Und nein, nicht Trump sieht uns als Risiko, noch. Ist er doch zu sehr mit dem Mauerbau gen Mexiko beschäftigt. Es ist das US-Handelsministerium, das zu eben diesem Schluss gekommen sein soll. Die Folge: Es drohen 25-prozentige Zölle auf die Einfuhr von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen. Was den Amerikanern selbst genauso schaden würde wie den Europäern, doch darüber ist genug geschrieben. Wirkungslos. Natürlich nur, sofern Trump der Einschätzung des Ministeriums innerhalb der nächsten 90 Tage zustimmen sollte. Doch er steht ja bei Jean-Claude Junker im Wort. Das wird er wohl doch nicht brechen…

Unsere Politik zeigt sich auf höchster Ebene immerhin „erschrocken“. Andere finden deutlichere Worte. Etwa die IWF-Chefin Christine Lagarde: „Die EU-Zollunion ist die zweitgrößte Wirtschaftszone, der größte Handelsblock der Welt. Die EU muss auch mal ihre Muskeln spielen lassen, um jene Regeln, die ihr zugutekommen, durchzusetzen“, so in der Tagesschau. Richtig so. Eine andere Sprache versteht die US-amerikanische Regierung nicht mehr. Dem müssen Taten folgen, sollten tatsächlich Zölle auf Fahrzeuge und Fahrzeugteile erhoben werden.

Es gibt Bereiche, die den Amerikanern mehr weh tun als etwa Flüssiggas und Soja. In der IT zum Beispiel. Aber hoffen wir, dass doch noch die Vernunft siegt. Denn mit einem Handelskrieg ist niemandem geholfen, es wird nur Verlierer geben. Wenn die Vernunft unterliegt, müssen die Europäer gemeinsam handeln und nicht nur erschrocken sein. Bekanntlich stirbt die Hoffnung aber zuletzt.

