Intelligenztest für Cobots

Anzeige

Aktuell dominieren Themen um die Mensch-Roboter-Kollaboration, zu sogenannten Cobots, den Diskurs in der Robotik. Hinzu kommen Visionen und Entwicklungen zu künstlicher Intelligenz (KI) und den Möglichkeiten von Machine Learning in smarten Fabriken. Bei all dem wird es vor allem darum gehen müssen, die technische Komplexität zu fassen, um selbst handlungsfähig zu bleiben – ob als Manager, Entwickler oder in der direkten Kollaboration mit Robotern innerhalb der Produktion.

Es geht darum zu verstehen, welche Fähigkeiten Robotern zugeschrieben werden. Und: Wo liegen die Grenzen des Möglichen? Denn Neurowissenschaftler und Psychologen verstehen die Komplexität menschlichen Denkens und Handelns mehr in ihren Ansätzen als in ihrer Gesamtheit. Aber immerhin kann menschliche Intelligenz als das definiert werden, was ein Intelligenztest misst. Dem Verständnis um maschinelle Kognition, Machine Learning und intelligente Roboter werden wir dringend näher kommen müssen. Zugrunde liegende Prozesse passieren auf Datenbasis in der Cloud. Was Intelligenz auf dieser Ebene bedeuten kann, bleibt abzuwarten. Kritisch einzuordnen ist die Begrifflichkeit von Roboter-Intelligenz auf jeden Fall. Mit künstlicher Intelligenz von Maschinen sind unter anderem ethische und juristische Fragen verbunden, die es nun verstärkt für die Produktion zu erörtern gilt. Vor diesem Hintergrund liefert Ihnen die Redaktion in der aktuellen Ausgabe des Industrieanzeigers einen ersten Impuls zu Robotik-Trends – auch mit fokussiertem Blick auf die Montage- und Handhabungstechnik-Messe Motek 2018, die vom 8. bis

11. Oktober in der Messe Stuttgart stattfinden wird. Lassen Sie sich inspirieren, denken Sie gerne voraus.

20. September 2018