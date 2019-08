Mehr Mut zur Diskussion

Anzeige

Früher großer Hoffnungsträger im Bereich der erneuerbaren Energien, steckt die Windenergie heute in einer handfesten Krise. Grund dafür sind laut Presseberichten unter anderem falsche Förderanreize, bürokratische Genehmigungsverfahren, klagewütige Bürgerinitiativen und die jüngst angekündigte Verknappung der Flächen neuer Rotoren. Nun will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in einem Krisengipfel den Status Quo thematisieren. Darauf hätte man auch früher reagieren können – und müssen.

Die Situation nur anzuprangern, hilft aber nicht. Auch wenn das Thema in den sozialen Medien genüsslich ausgeschlachtet wird, weiß die Windbranche, dass sie nach wie vor eine wichtige Rolle im Energiemix von morgen spielt. So hat etwa die selbsternannte nationale Leitmesse der Windkraft, die Messe Husum, auf die Marktbedingungen reagiert und stellt im Herbst Lösungsansätze zu Post-EEG-Strategien in den Fokus. Wie Zukunftstechnologien, beispielsweise Power-to-X, Predictive Maintenance oder Big Data, den Markt unterstützen, wird ebenfalls auf der Messe diskutiert. Mehr ab Seite 42.

Nicht weniger brisant ist das Thema Speichertechnologien, denen im zukünftigen Energiesystem eine Schlüsselrolle zufällt. Wir benötigen dringend Alternativen, um überschüssige Leistung aus regenerativen Quellen bedarfsgerecht abrufen zu können. Forscher am DLR, KIT sowie an hiesigen Hochschulen arbeiten mit Hochdruck an Post-Lithium-Speichern. Die Carnot-Batterie oder eine auf Natrium-Ionen-basierende Lösung sind umweltfreundlichere Ansätze, und kostengünstiger (mehr ab Seite 32). Damit allein erreichen wir das Klimaziel zwar noch nicht, aber mit mehr transparenter Diskussion und neuen Ansätzen nähern wir uns zumindest an.

19. August 2019