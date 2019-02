Robotics Kongress zeigt Trends auf

Anzeige

Was im Jahr 2012 als zartes Pflänzchen begann, treibt inzwischen kräftige Blüten. Die 8. Auflage des Robotics Kongress ging am 6. Februar 2019 auf dem Hannover Messegelände über die Bühne. Die Veranstaltung war mit 220 Teilnehmern restlos ausverkauft und der Veranstaltungsort, die Hannover Messe Technology Academy hinter der Halle 16, war voll bis unter das Dach. Das Kernthema des Kongresses, die Mensch-Roboter-Kollaboration, lockte Teilnehmer aus allen Branchen nach Hannover – vom Backofen-Hersteller bis zum Autobauer. Breit war auch die Palette der Teilnehmer. Unter den Gästen befanden sich gestandene Roboter-Integratoren, Automatisierungs-Profis, Marketing-Experten, Marktforscher und Einsteiger, die den Kongress nutzten, um einen Zugang in die Welt der Robotik zu finden.

Als Keynote-Speaker konnten wir in diesem Jahr Prof. Torsten Kröger gewinnen. Er gehört zu den erfolgreichsten Robotik-Forschern in Deutschland und leitet das Institut für Anthropomatik und Robotik am KIT in Karlsruhe. Kernthema seines Vortrags war die zunehmende Lernfähigkeit der Roboter. Um den Fortschritt zu demonstrieren, hatte Kröger jede Menge Beispiele im Gepäck. Beim Greifen von unbekannten Objekten etwa können Roboter heute selbstständig Strategien entwickeln, um die Aufgabe immer besser zu lösen, ohne dass dafür auch nur eine Programmzeile geschrieben werden muss. Aber auch das herkömmliche Programmieren von Robotern ist längst nicht mehr ein Fall für den Spezialisten. Ein Vortrag des Unternehmens drag and bot aus Stuttgart zeigte auf, wie einfach das inzwischen mit Apps funktioniert. Mehr dazu lesen Sie in einer ausführlichen Reportage vom Robotics Kongress in Ausgabe 6. In der folgenden geht es erstmal um 4.0 und die Digitalisierung.

18. Februar 2019