Das IoT verändert die Automotivebranche

Das Internet der Dinge (IoT) hat zwar bereits viele Branchen revolutioniert, doch nur wenige so deutlich wie die Automobilbranche. IoT-Technologien wie Telematik und intelligente Apps haben nahezu jeden Aspekt von Fahrzeugen für Fahrer und Hersteller verbessert. Und das ist erst der Anfang.

» Guido Vogt, Director of Engineering bei Lantronix

Die Wartung ist für die Sicherheit und Langlebigkeit eines Fahrzeugs entscheidend. Die meisten Autofahrer nutzen vorbeugende Wartungsmaßnahmen, die Routinearbeiten wie Ölwechsel und Reifenrotation umfassen. Bei diesen Besuchen können Techniker Inspektionen durchführen, um kleinere Probleme ausfindig zu machen, die sich in der Zukunft zu größeren Problemen entwickeln könnten.

Das IoT bringt diese Idee mit der vorausschauenden Wartung einen Schritt weiter. Diese Technologie verfolgt den Status wichtiger Motorkomponenten und -systeme, um Fehler festzustellen und den Wartungsbedarf zu ermitteln. Wenn die Sensoren zur Datenerfassung das Risiko einer Störung oder eines Fehlers erkennen, wird der Fahrer benachrichtigt. Diese Funktion hilft nicht nur bei den Wartungskosten, sondern kann auch potenziell gefährliche Systemausfälle in der Zukunft verhindern.

Vernetzte Fahrzeuge

Die Technologie des vernetzten Fahrzeugs ist eine der vielseitigsten und nützlichsten Anwendungen der IoT-Technologie. Mithilfe von Sensoren kann IoT die Interaktion zwischen Fahrzeugen (V2V) erleichtern, um Informationen wie Geschwindigkeit und Standort über DSRC (dedicated short-range communication) auszutauschen. Dieses System kann mögliche Kollisionen erkennen und den Fahrer warnen, um Korrekturen vorzunehmen. Bei teilautonomen Fahrzeugen oder fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen kann dieses System die Kollision durch automatische Bremsen entschärfen.

Fahrzeug-zu-Infrastruktur ist eine weitere Form der Kommunikation, bei der Infrastrukturkomponenten wie Straßenschilder und Fahrbahnmarkierungen an das Fahrzeug übermittelt werden. Diese Kommunikation hilft bei fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie Spurverlassenswarnung und Verkehrszeichenerkennung und ist für die Zukunft vollautonomer Fahrzeuge von entscheidender Bedeutung.

Auch wenn einige der besten IoT-Anwendungen für Fahrzeuge praktischer Natur sind, verbessert die IoT-Technologie die Unterhaltung und Information im Fahrzeug erheblich. Infotainment-Systeme gehören zu den angesagtesten modernen Fahrzeugfunktionen und bieten eingebaute WLAN-Hotspots, Smartphone-Integration und Turn-by-Turn-Navigation, die alle auf IoT-Technologie basieren.

Android Auto und Apple CarPlay sind weit verbreitet, aber die Möglichkeiten reichen bis zu virtuellen Assistenzfunktionen wie Amazon Alexa und Apples Siri. Mit diesen Funktionen können Fahrer unterwegs Verkehrs- und Wetterinformationen abrufen, Bestellungen aufgeben, auf Medien zugreifen oder Texte versenden. Viele Autohersteller wie Honda, BMW und Mercedes-Benz haben begonnen, das Fahrerlebnis mit ihren eigenen integrierten sprachgesteuerten Assistenten für Fahrzeuge zu verbessern.

Die Vorteile des IoT gehen über den Fahrer hinaus. Die IoT-Technologie bietet auch für die Hersteller wertvolle Anwendungen, z. B. Daten über das Verhalten und die Vorlieben der Fahrer. Mit diesen Informationen können die Hersteller die Produktion optimieren, indem sie sich auf die Implementierung und Verbesserung der beliebtesten Fahrzeugfunktionen konzentrieren.

IoT liefert auch detaillierte Informationen über den Betrieb und den Wartungsbedarf des Fahrzeugs, so dass sie potenziellen mechanischen Fehlern und Rückrufen zuvorkommen können. Dies hilft den Herstellern, den Fahrern personalisierte technische und wartungsbezogene Unterstützung zu bieten.

Smarte Infrastruktur

Beim IoT in der Automobilbranche geht es nicht nur um Fahrzeughersteller und Fahrer – auch die Infrastruktur profitiert davon. Die Integration von IoT-Infrastrukturen kann Regierungen mit Informationen über die Verkehrsbedingungen versorgen und es ihnen ermöglichen, Pläne zu entwickeln, um Verkehrsstaus in vorhersehbaren Mustern zu entschärfen.

Bundes- und Kommunalverwaltungen können auch smarte Lösungen für allgemeine Probleme wie Straßeninstandhaltung, Parkraummanagement und Straßenbeleuchtung einführen. Dies geschieht auf der Grundlage von Unfallstatistiken und Daten, die von vernetzten Fahrzeugen auf der Straße gesammelt werden.

Sicherheitsherausforderungen in der IoT-Technologie

IoT-Innovationen sind vielversprechend, aber nicht ohne Herausforderungen. Aufgrund des schnellen Wachstums des IoT wurde das Thema Sicherheit von Anfang an oft vernachlässigt. Leider besteht das Wesen des IoT in der gemeinsamen Nutzung von Daten durch Cloud-fähige, vernetzte Geräte, was eine Gelegenheit für Sicherheitsverletzungen und böswillige Hackerangriffe darstellt.

Nicht nur die Daten selbst sind gefährdet, sondern ein Hacker hat auch die Möglichkeit, über ein angeschlossenes Fahrzeug in das Netzwerk einzudringen und dessen Betrieb zu stören oder einen Unfall zu verursachen. Dies ist vor allem bei der Entwicklung von teil- oder vollautonomen Fahrzeugen von Bedeutung.

Um dem entgegenzuwirken, arbeiten die Automobilhersteller mit Technologieunternehmen zusammen, um die Sicherheit der Fahrzeuge zu gewährleisten. Sicherheits- und Sicherungstests werden frühzeitig und häufig in den Entwicklungsprozess einbezogen, und der Schutz von Netzwerken und Anwendungen wird durch eingebettete Sicherheitsfunktionen verbessert.

Im Folgenden werden einige der Methoden vorgestellt, mit denen Technologieunternehmen die IoT-Sicherheit angehen:

Planung eines sicheren Gerätedesigns vom Beginn des Lebenszyklus des IoT-Geräts an.

Bewertung von Schwachstellen im System oder in den Komponenten, um Strategien zum Schutz vor Sicherheitsverletzungen zu entwickeln. Dies geschieht auf Geräte-, Netzwerk- und Unternehmensebene.

Entwicklung einer End-to-End-Sicherheit, um sensible Daten bei der Übertragung in die Cloud zu schützen und Verletzungen durch Dritte zu begrenzen.

Implementierung der idealen Technologien und Lösungen zur Erkennung von und Reaktion auf Cyberangriffe, z. B. Firewalls, Überprüfung von Drittanbieter-Apps und Schwachstellen-Scanner.

Festlegung universeller Cybersicherheitsstandards, die vernetzte Geräte entsprechend den Vorschriften und der Compliance schützen.

Die Zukunft der Automobilbranche

Trotz vieler kleiner Entwicklungen steht die Automobilbranche kurz vor einem Umbruch. Das IoT bietet die Werkzeuge, die die Branche braucht, um ihr Wachstum zu beschleunigen, die Verkehrssicherheit zu verbessern, die Effizienz der Produktion zu steigern und dem Fahrer ein individuelles Fahrerlebnis zu bieten.

Die Implementierung des IoT in Fahrzeugen ist jedoch nicht ohne Herausforderungen, und die Sicherheit ist ein Thema, das man nicht aus den Augen verlieren darf. Durch die Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen bei der Suche nach Lösungen für diese Herausforderungen kann die Automobilbranche den Sicherheitsschwachstellen des IoT einen Schritt voraus sein und die sicheren und innovativen Fahrzeuge der Zukunft entwickeln.