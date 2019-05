Anzeige

Am 02. Juli beleuchtet das Event Virtual und Augmented Reality, wie moderne Wartungs- und Supportprozesse zielgerichtet mit den neuen Technologien unterstützt werden können. Im Fokus stehen Einblicke und Erfahrungen aus der Praxis.

Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) gewinnen immer mehr an Bedeutung im industriellen Sektor. Grundsätzlich wird bei AR die Realität dabei um virtuelle Elemente erweitert. Entgegen der virtuellen Realität (VR) bleibt die Umgebung hier sichtbar. Der Einsatz von Augmented Reality ist durch verschiedenste Hardware möglich. Die umfangreichsten Möglichkeiten liefern sogenannte AR-Headsets. Durch die eingebaute Sensorik können sie die Umgebung räumlich erfassen und virtuelle Elemente im kompletten Sichtfeld positionieren. Hier steht mit der Microsoft Hololens 2 eine neue Dimension der Unterstützung zur Verfügung.

Das Fachforum „Virtual und Augmented Reality“, das der Industrieanzeiger gemeinsam mit der Technology Academy der Deutschen Messe am 2. Juli in Hannover veranstaltet wird insbesondere die Möglichkeiten rundum AR genauer ansehen. Als exklusives Highlight wird Microsoft die neue Hololens 2 vorstellen und die Möglichkeiten des Einsatzes erläutern. Hier wird beispielsweise die Expertenunterstützung per Live-Video inklusive Übertragung von Hologrammen ein Thema sein. Auch die Möglichkeit in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung Serviceprozesse anzuzeigen und abzuarbeiten sind möglich. In Praxisvorträgen vertiefen Vertreter von Industrieunternehmen wie Mitsubishi Electric Europe, Bosch Rexroth oder Sick konkrete Umsetzungen und Realisierungen von AR und VR in ihren Produktionen.

Anwender berichten von Nutzererfahrungen und Vorteilen durch den Einsatz von AR- und VR-Technik

Der Sensorhersteller Sick aus Waldkirch setzt VR-Technologie ein, um den Servicetechnikern nachhaltig das erforderliche Wissen für Wartungsarbeiten auf hoher See und in Häfen weltweit zu vermitteln. Der Anwender berichtet in seinem Vortrag von Erfahrungen aus der Produktion des VR-Trainings, der Nutzung und beantwortet aktuelle Fragestellungen.

Der Vortrag von Bosch Rexroth legt den Fokus auf ein Assistenzsystem mit AR-Funktion mittels Projektion. Darauf aufbauend stellt der Experte die Studienergebnisse und Erfahrungen bezüglich der Erweiterung dieses Systems mit der Hololens von Microsoft dar. Zudem wird hier eine AR-Anwendung für die Produktionsplanung vorgestellt.

Bei Mitsubishi Electric Europe bedienen Mitarbeitenden komplexe Maschinen und müssen dabei flexibel auf Störungen reagieren können. Ein intelligentes Informationssystem unterstützt den Maschinenbediener individuell dabei und liefert passende Informationen direkt aus der Maschinensteuerung. Damit lassen sich Entscheidungswege verkürzen und selbst unbekannte Aufgaben schneller und flexibler lösen. Hierbei kommen augmentierte Maschinenkomponenten zum Einsatz. Diese werden mit Echtzeit-Daten visuell ergänzt. Mobile Endgeräte zeigen Steuerungsdaten an und können auf Störungen hinweisen. Eine Diskussionsrunde vertieft die Praxiserfahrungen.

AR-Anleitungen führen Techniker durch Reparaturen

Abschließend stellt das Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM zusammen mit dem Fraunhofer-Institutsteil für industrielle Automation IOSB-INA Erkenntnisse zur Identifikation von Fehlern einer Maschine und die anschließende Reparatur durch AR-basierte Anleitung. Im Fokus stehen hier Erfahrungen und Hinweise bei der Umsetzung.

Das Forum wird also Stichworte wie weltweite Zusammenarbeit, Remote Maintenance Assistance, Immersives Training und smarte Informations-/Assistenzsysteme genauer beleuchten und mit Praxiserfahrung zusammenbringen. Ziel der gezeigten Lösungen sind, die Kundenbindung zu stärken, Ausfallzeiten zu verkürzen, Reisekosten zu reduzieren und Produktionsausfälle zu minimieren. Dabei leisten die Möglichkeiten rund um VR und AR eine zunehmende Rolle. Freuen Sie sich auf Praxisimpulse aus der Industrie.

