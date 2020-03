Wie die Transformation gelingt

Anzeige

Leichtbau Die größte Chance im anstehenden Wandel des Automobilbaus sieht Branchen-Insider Rainer Kurek in einem radikalen Ansatz, den „neu zu denken“. In einer neuen Serie im Industrieanzeiger erklärt er, was dies für das Management bedeutet. ❧ Olaf Stauß

Olaf Stauß

„Ohne Transformation lassen wir die internationale Automobilindustrie an uns vorbei fahren.“ Davon ist Rainer Kurek überzeugt. Doch den Wandel sieht er nicht zuerst als Krise, sondern als Herausforderung und Aufgabe. Als lösbare Aufgabe – aber nicht für einen Player alleine. „Wir müssen unser Erfahrungswissen aus 150 Jahren Industriegesellschaft – unseren Vorsprung – nutzen, um weiter zu kommen.“ Konkret brauche es eine „Vorwärtsstrategie, um Lösungen anzubieten“. Genau darüber wird Kurek im Industrieanzeiger schreiben und so den Prozess begleiten.

Worum es geht, deutet sein Kommentar auf dieser Seite an. Er bezieht sich auf den Rückkauf von Audi-Anteilen durch Steffen Boll, nun Alleingesellschafter des 550 Mitarbeiter starken automobilen Entwicklungsdienstleisters csi. Kurek erkennt in diesem Schritt ein bedeutsames Signal. Er hat mit Boll gesprochen – das Interview findet sich auf den folgenden Seiten.

Kaum einer kennt die Branche so wie Rainer Kurek. Er ist im Automobilbau aufgewachsen, aus der Sport- und Rennwagen-Manufaktur seines Vaters stammen der GT6 (Foto) und GT7 mit Straßenzulassung. „Wir sind der kleinste OEM, wenn Sie so wollen.“ Die mit dem Vater geteilte Begeisterung führte Kurek über Ingenieurwesen und Management an die Spitze der Engineering-Gruppe MVI, die er zu Erfolgen führte. Seit 18 Jahren leitet er die von ihm gegründete Automotive Management Consulting GmbH, die OEM und Zulieferer berät. Die AMC bereitet neuartige Leichtbau-Prozesstechnologien für die Märkte vor und unterstützt ihre Industrialisierung.

Die Quintessenz aus dieser Arbeit lautet für Kurek: Es braucht radikale Innovationen. Sie setzen ein „Neues Denken im Leichtbau“ voraus. Welche Konsequenzen dies aus Management-Sicht erfordert und hat, beschreibt er im Industrieanzeiger hinsichtlich

Strategie (Ausgabe 15)

Struktur (Ausgabe 16) und

Prozesse (Ausgabe 19).

Rainer Kurek hält auch Management-Seminare, neuere Planungen gibt es mit der Hochschule München. Und er ist sechsfacher Buchautor. „Direttissima zum Erfolg“ etwa mag Einblicke geben. Mit Extrembergsteiger Hans Kammerlander untersucht er, wie Spitzenleistungen auf Dauer erbracht werden können, damit eine Achttausender-Expedition gelingt. Diese Erkenntnisse werden von Wert sein für die Transformation im Automobilbau.