Weiterbildung: Ein Netzwerk für die Digitalisierung

Digitalisierung ist als Kernthema in der Industrie angekommen. Wie sie umzusetzen ist, ist oft nicht klar. Zur Unterstützung mittelständischer Familienbetriebe bietet der Campus Heilbronn der TU München passende Veranstaltungen. ❧

Nora Nuissl

„Die Herausforderung der Digitalisierung liegt weniger auf den technologischen Aspekten, sondern eher auf der Frage, wie man die digitale Transformation des Unternehmens gestaltet.“ Diese Aussage stellte Dr. Christoph Geier, Director Digital Transformation am Campus Heilbronn der TU München (TUM) und Geschäftsführer von BCG Platinion, einer Tochtergesellschaft der Boston Consulting Group, im Rahmen von TUM Talk und TUM Connect am TUM-Bildungscampus Heilbronn in den Raum. Wie vor allem der Mittelstand diese digitale Transformation gestalten kann, will die im September gestartete Veranstaltungsreihe mit einer Mischung aus Podiumsdiskussionen zwischen Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft sowie interaktiven Konferenzen, Roundtables und Weiterbildungsangeboten zu Fragstellungen aus der Praxis beleuchten.

TUM Connect bietet passende Weiterbildung für KMU

„Digitalisierung ist als heutige Kernherausforderung bei den Unternehmen längst angekommen. Es wurden bereits viele Projekte gestartet, auch durchaus erfolgreich. Allerdings wird Digitalisierung oft vorschnell mit digitaler Transformation gleichgesetzt“, sagt Geier. „Dabei ist Transformation ein viel weitgehender Begriff“, betont er. Hier setzt das neue Format am TUM-Campus Heilbronn an, das sich an mittlere und Familienunternehmen richtet.

TUM Connect unterscheidet sich laut des wissenschaftlich verankerten Praxisexperten insofern von bisherigen Angeboten auf dem Markt, dass die Weiterbildungsangebote konkret auf die Zielgruppe zugeschnitten werden. Ein grundlegendes Verständnis für die Thematik sei zwar bei den Unternehmen der Region Heilbronn-Franken durchaus vorhanden, aber es fehle noch an handlungsorientiertem Methodenwissen. „Worüber reden wir denn eigentlich genau?“, fragt sich nicht nur der Director Digital Transformation, sondern auch ein Großteil der Unternehmen.

Digitale Transfromation – wie vorgehen?

„Mittelstand und Familienunternehmen bilden eine Industriestruktur mit einer ganz bestimmten Prägung ab, die von entscheidender Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist.“ Geier postuliert beim Weiterbildungsangebot und der Vermittlung relevanten Wissens für diese speziellen Unternehmensstrukturen eine Lücke. Ein Standardrezept für die digitale Transformation im Unternehmen sieht er nicht, da der Prozess von der jeweiligen Branche und dem Kundenbedürfnis abhänge. Als wichtigen ersten Schritt nennt er: Transparenz über die Ausgangssituation.

Er illustriert diese initiale Phase anhand eines Praxisbeispiels aus einem TUM-Connect-Workshop. Kurtz Ersa, ein Lötmaschinenhersteller aus dem unterfränkischen Kreuzwertheim, stand vor einem Problem vieler Maschinenbauer: Das Vertriebsteam wird wie in der Branche üblich für seine Abschlüsse incentiviert. Kunden erhalten so zwar ein ideales Produkt, jedoch häufig auf Kosten der internen Produktion, da die Maschinen entsprechend individuell konfiguriert werden. Um Produktion und Vertrieb besser aufeinander abzustimmen, hat der Mittelständler ein integriertes Angebotssystem entwickelt, das einen geführten Prozess ermöglicht. So ist bereits im Vertriebsgespräch ersichtlich, ob eine Maschinenkonfiguration möglich ist und wie sie sich auf den Preis auswirkt. Es geht also nicht nur um ein verändertes Vertriebs-Front-End, sondern hat im Falle von Kurtz Ersa eine Prozessveränderung sowie Incentivierungs- und auch Kulturveränderung herbeigeführt.

Digitalisierung muss vom Top-Management getrieben werden

Ein solcher Wandel ist aber nur erfolgreich, wenn er vom Top-Management vorgelebt wird. Hier sieht Geier einen klaren Vorteil kleiner und mittelständischer Unternehmensstrukturen gegenüber Konzernen: Prozesse können unmittelbarer, also direkter und schneller umgesetzt werden. Trotzdem nicht zu vergessen: Bei digitaler Transformation geht es um einen digitalen Muskelaufbau, wie der Unternehmensberater erklärt. Es ist kein abgeschlossener Prozess, sondern er muss kontinuierlich fortgesetzt werden. Zudem müssen Ergebnisse gemessen werden, und nicht der Prozessfortschritt. Firmen sollten also immer das Gesamtkonzept im Blick behalten.

Damit Firmen Impulse erhalten, ist der Austausch im Netzwerk wichtig. Die nächste Veranstaltung am 4. und 5. März 2021 beleuchtet dann besondere Herausforderungen familiengeführter Unternehmen.

Mehr Informationen zum Format unter: www.wi.tum.de/tum-connect

