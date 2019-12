Energiebewusste Technik-Geschenke zu Weihnachten

Anzeige

Laut einer Umfrage von Eon stehen bei 29 % der Deutschen Technik-Gadgets auf dem Wunschzettel. Der Energieanbieter hat verschiedene Produkte unter die Lupe genommen und einen Blick auf ihren Stromverbrauch geworfen.

Eine Überraschung: Smartphones und Speaker sind energiefreundlicher als gedacht.

Große Unterschiede beim Stromverbrauch von Spielkonsolen

Für Hosentaschen-Konsolen wie zum Beispiel der Nintendo-Switch gilt: je handlicher, desto stromsparender. Der Energiebedarf ist mit einem bis drei Euro pro Jahr überschaubar. Die großen, stationären Player sind jedoch laut Eon wahre Stromfresser: Bei einer täglichen Spieldauer von zwei Stunden fallen etwa für die Xbox One X mit rund 125 kWh 36 Euro, und für die Playstation 4 Pro mit einem Stromverbrauch von 120 kWh 34 Euro jährlich an.

Smartphone sind stromsparsamer als gedacht

Smartphones sind mit 50 % die am häufigsten genannten Weihnachtswünsche von Technikfreunden. Und die gute Nachricht: Der Strombedarf ist nicht annähernd so hoch, wie viele denken. „Unabhängig vom Alter schätzen die Deutschen den Stromverbrauch von Smartphones viel zu hoch ein“, sagt Philip Beckmann, Geschäftsführer Eon Energie Deutschland. Grundlage hierfür ist eine Studie, die der Energiekonzern zusammen mit Statista durchgeführt hat: „Im Durchschnitt schätzen die Deutschen die Kosten auf zehn Euro für 100 Ladevorgänge, was zehn Cent pro Ladung entspricht. Tatsächlich kostet ein Ladevorgang jedoch weit unter einem Cent. Die Geräte sind also viel effizienter, als die Befragten denken.“

Stromverbrauch von Alexa, Siri & Co. steigt mit der Nutzungsdauer

Sprachassistenten verbrauchen zwischen drei und sieben Euro pro Jahr, je nachdem wie kommunikativ ihre Nutzer sind. Und auch die Lautstärke der Musik spielt eine Rolle. Die neuen Alexa-Dienste und Möglichkeiten – wie zum Beispiel ein Concierge-Dienst für die Türklingel, Ohrhörer, neue Lautsprecher und jede Menge Spiele – könnten den Stromverbrauch des Sprachassistenten jedoch zukünftig in die Höhe treiben.

Smart Watches sind Sparer…

Einmal aufgeladen, halten die Akkus von Smart Watches etwa zwischen 18 Stunden (Apple Watch) bis zu sogar vier Tagen (Samsung Gear) durch. Und sie kosten dabei nicht mal einen Euro Strom pro Jahr.

…und E-Books und -Roller ebenfalls

Die Batterien von Tolino, Kindle und Co. sind ausdauernd. Die meisten Hersteller geben bei einer etwa 30-minütigen Nutzung täglich Akkulaufzeiten von vier bis acht Wochen an. Laut einer Umfrage von YouGov im Auftrag von E.ON ist der Stromverbrauch von E-Readern daher so gering, dass sich ein Vergleich an dieser Stelle gar nicht lohnt: „Tatsächlich liegen die jährlichen Stromkosten für einen E-Book-Reader bei nur rund 30 Cent, wenn man jeden Tag eine Stunde liest“, sagt Philip Beckmann.

Auch E-Roller sind mit einem Stromverbrauch von jährlich drei bis vier Euro für zwei Akkuladungen pro Woche unter Energiegesichtspunkten recht handlich. (kk)

6. Dezember 2019