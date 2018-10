Exzellente Produkte „Made in Taiwan“

Anzeige

Im Jahr 1992 startete das Wirtschaftsministerium Taiwans die Excellence-Initiative. In diesem Rahmen wurde der „Taiwan Excellence Award“ als Qualitätssiegel zur Kennzeichnung von Innovation und Hochtechnologie „Made in Taiwan“ eingeführt. Seither vergibt ein internationales Expertengremium einmal jährlich das Gütesiegel in den Kategorien „Taiwan Excellence Gold Award“, „Taiwan Excellence Silver Award“ und „Taiwan Excellence Award“. Dabei werden taiwanische Produkte anhand der vier Kriterien Forschung und Entwicklung (R&D), Design, Qualität und Marketingstrategie bewertet. Auf taiwanexcellence.org werden die Gewinner nach Jahr, Marke, dem industriellen Umfeld und nach Award-Kategorie gelistet. Als Gold-Gewinner im Industrie-Umfeld „Produktivität und Energie“ ist 2018 das 5-Achsen-Bearbeitungszentrum U800 des taiwanischen Herstellers Feeler ausgezeichnet worden.

8. Oktober 2018