Preisverleihung in Taipeh: Exzellenz made in Taiwan

Produkte, die in Taiwan mit einem hohen Innovationsgrad entwickelt wurden, werden dort gefeiert, wie Filmstars in Hollywood. Der Taiwan Excellence Award und die Zeremonie zu dessen Verleihung machen das deutlich. Um mit dem bedeutenden Preis ausgezeichnet zu werden, muss ein Produkt vorher jedoch ein aufwendiges, zwei Phasen umfassendes Auswahlverfahren durchlaufen.

Kyra Kutter

Jedes Jahr verleiht das Wirtschaftsministerium Taiwans den „Taiwan Excellence Award“ als international anerkanntes Qualitätssiegel für Spitzentechnologie. Der Award wurde 1992 ins Leben gerufen, um taiwanesische Hersteller zu motivieren, die Qualität, das Design und Image ihrer Produkte zu verbessern und damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die erste Verleihung fand 1993 statt. Eine internationale Jury wählt die innovativsten Produkte nach den vier Fachkriterien „Forschung & Entwicklung“, „Design“, „Qualität“ und „Marketing“ aus. Die Gewinner des Preises gelten als hervorragende Beispiele für das taiwanische produzierende Gewerbe und werden von der Regierung auf den internationalen Märkten als Innovationsmarken Taiwans gefördert. Die Zeremonie findet im Nangang Exhibition Center in Taiwans Hauptstadt Taipeh statt und wird vom Taiwan External Trade Development Council (Taitra) durchgeführt, .

Hightech und Innovation auf hohem Niveau

Oft assoziieren Europäer Ware aus Südostasien mit minderer Qualität. Dass dies für die wenigsten taiwanesischen Produkte gilt, zeigen die qualitativ hochwertigen Einreichungen für den Award im letzten Jahr. Davon konnte sich auch Industrieanzeiger-Chefredakteur Werner Götz überzeugen lassen, als er im November 2019 nach Taipeh eingeladen wurde, um Teil der internationalen Fachjury zu sein. „Taiwan kann auf seine selbstbewusste Industrie stolz sein. Hier wird bei vielen Unternehmen auf High-Tech gesetzt, auf kundenorientierte Produkte, auf klar definierte Zielgruppen. Der Massenmarkt ist nicht unbedingt das Ziel“, betonte er in seiner Rede am Abend der Preisverleihung.

Die Excellence-Produkte werden in einem aufwendigen Auswahlverfahren ausgewählt. Im ersten Schritt küren 140 nationale Fachleute aus mehr als 1100 Einreichungen 418 Produkte, die das Excellence-Logo erhalten. Aus diesen werden wiederum 10 Produkte, die für die Gold- und 20, die für die Silberauszeichnung infrage kommen, von einer internationalen Jury, neben Götz bestehend aus sieben weiteren Experten, ausgewählt. Die Bandbreite der Branchen reicht von Sport, Gesundheit, Mode und Transport bis zu Elektronik, Energie und Medizin.

Gold für 3D-Drucker, Getriebesystem und intelligentes Überwachungssystem

Unter den 10 Gold-Award-Trägern ist der Digi Optical 3D-Printer von Miicraft by Rays Optics, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von optischen Linsen, Komponenten und Lichtmotoren spezialisiert hat. Mit der Leidenschaft, neue Anwendungen in der Projektionstechnologie zu erforschen, entwickelte Miicraft seinen ersten 3D-Drucker und brachte ihn 2012 auf den Markt. Der Digi Optical 3D-Printer zeichnet sich dadurch aus, dass die größte Druckfläche etwa viermal so groß wie bei ähnlichen DLP-Druckern ist.

Neben Schmuck und Dentalanwendungen, für die die Drucker seit vielen Jahren eingesetzt werden, eignet sich das Gerät auch für industrielle und medizinische Anwendungen. Sowohl die patentierte Kipptechnologie als auch die selbst entwickelte Software sorgen für eine präzise Druckqualität und Oberflächenglättung. Zudem ist der 3D-Drucker mit den meisten Photopolymerharzen kompatibel.

Gold erhielt auch der Datorker Roboter-Reduzierer des auf Antriebstechnik spezialisierten taiwanesischen Konzerns Hiwin Technologies Corporation. Das Getriebe wird in Robotern, Automatisierungsanlagen, Halbleiterausrüstungen, Werkzeugmaschinen und anderen Industrien eingesetzt. Die Vorteile liegen in der simplen Struktur und hohen Präzision. So ist das Eingriffsverhältnis nur einer sehr geringen Gleitbewegung ausgesetzt. Das Design ist leichter und kleiner als bei üblichen Getrieben, dennoch bietet Datorker die gleichen Drehmoment- und Untersetzungsverhältnisse wie herkömmliche Getriebeeinrichtungen.

Auch das Smart Monitoring System von Buffalo Machinery, einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von Werkzeugmaschinen in Taiwan, der Qualitätsmaschinen mit ausgezeichnetem Service herstellt. Das System wurde mit drei Kernfunktionen entwickelt. Predictive Maintenance übermittelt Signalmeldungen, wenn ein Maschinenausfall bevorsteht und stellt die Verbindung zu einem intelligenten ERP-System für die Wiederauffüllung der Lagerbestände oder die Wartungsplanung her. Dadurch kann die Maschine ohne unerwartete Ausfallzeiten arbeiten. Durch die Echtzeit-Überwachung während des Fertigungsprozesses kann der gesamte Produktionsprozess organisiert werden. Der Vertrieb kann jederzeit und an jedem Ort mit mobilen Endgeräten nach Produktionsinformationen suchen und dem Kunden Rückmeldung geben. So können Aufträge ohne Verzögerung bestätigt werden. Die dritte Kernfunktion, das Energiemanagement, behält den Energieverbrauch und die Nutzungsbedingungen der Maschine im Blick, mit dem Ziel, die Energieeffizienz zu optimieren.

Silber für Fräsmaschine, Gesichtserkennungsmodul und Mini 3D-Drucker

Die Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschine HD886L für Compounds des Maschinenherstellers Ching Hung Machinery & Electric Industrial Co., LTD erhielt im Rahmen der Preisverleihung einen der 20 Taiwan Excellence Silver Awards. Durch den Einsatz beweglicher Standfüße, den linearen Motorantrieb und Doppelfräs- und Austragsachsen sind zwei Arten von Arbeitsprozessen an derselben Maschine möglich: fräsen und erodieren.

Silber erhielt zudem das FaceMe AI Gesichtserkennungsmodul des Anbieters von Multimedia-Software und KI-Gesichtserkennungstechnologie, Cyberlink Corp. Die Technologie beinhaltet effektive Deep Learning-Algorithmen. Das auf einem neuronalen Netzwerk basierende FaceMe hat eine Genauigkeitsrate von 98,5 %. Es verfügt über die TrueTheater-Technologie für eine bessere Überwachung und Anti-Spoofing-Maßnahmen gegen biometrischen Betrug. Auch unter den Silber-Award-Trägern befindet sich ein 3D-Drucker. Der da Vinci Color Mini 3-Drucker von XYZPrinting ist der weltweit kleinste vollfarbige FFF Desktop 3D-Drucker. Durch die Kombination von Inkjett und 3D-Drucktechnologie durchbricht das Produkt die Barriere zwischen monochrom und zweifarbig.

Ein Preis für die Ewigkeit

Die mit dem Preis ausgezeichneten Unternehmen erhalten das Taiwan Excellence-Logo, mit dem nicht nur hervorgehoben wird, dass die Produkte den Preis erhalten haben. Die Preisträger werden anhand von Werbemaßnahmen unterstützt und haben die Möglichkeit, sich an kollektiven Marketingaktivitäten zu beteiligen. Diese werden vom taiwanesischen Wirtschaftsministerium und Taitra in Taiwan sowie auf internationalen Märkten organisiert. Unternehmen erhalten dadurch die Chance, ihr internationales Marketing zu stärken, Kanäle im Ausland aufzubauen und die internationale Popularität von Taiwans herausragenden Industrien zu erhöhen.

Taiwans Industrie auf der Hannover Messe Mehr als 80 taiwanesische Unternehmen werden auf der Hannover Messe 2021 ihre Industrie-4.0-Produkte ausstellen – von intelligenten Schlüsselkomponenten über IOT-Monitorplattformen bis hin zu digitalen Transformationslösung. Darunter Lineartechnik-Hersteller TBI Motion. Das Unternehmen zeigt Ball Screw, ein System, das Daten zur Überwachung des Betriebszustandes der Maschine und zur Fehlerdiagnose sammeln kann. Das Technologieunternehmen Hiwin stellt Schlüsselkomponenten für schnelle, hochpräzise, komplexe und umweltfreundliche Produkte aus. Auch das taiwanesische Unternehmen Planet ist auf der Hannover Messe zu finden – mit intelligenten und energiesparenden Netzwerkprodukten für erneuerbare Energien sowie Netzwerkinfrastrukturen.

Werner Götz Chefredakteur Industrieanzeiger Deutschland erwache Allein die Bandbreite beim Taiwan Excellence Award erstaunt und zeigt, wozu taiwanesische Unternehmen in der Lage sind. Sie reicht bildlich gesprochen von der Steinzeit bis in das Heute, vom Papier aus Stein bis zum E-Paper für die Logistik. Nicht wenige taiwanesische Unternehmen liegen auf Augenhöhe mit ihren europäischen Mitbewerbern, haben sie teilweise sogar überholt. Taiwan ist kein Billiglohnland, keine verlängerte Werkbank, sondern kann auf seine Industrie stolz sein. Die Unternehmen setzen auf High-Tech, auf kundenorientierte Produkte, auf klar definierte Zielgruppen. Der Massenmarkt ist nicht das Ziel. Da sind sich Taiwan und Deutschland ähnlich. Somit ist das Land bei den wichtigen Entwicklungen mit dabei, etwa der Elektromobilität, grünen Produkten, virtuellen Realitäten und der Digitalisierung der Industrie.

