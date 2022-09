Interaktive Softwarelösung schafft mehr Transparenz in der Fertigung

Der zunehmende Wettbewerbsdruck zwingt zu einer fortlaufenden Effizienzsteigerung sowie technischen und organisatorischen Verbesserungen. Die interaktive Softwarelösung Active Cockpit 5.0 von Bosch Rexroth (Halle 3, Stand 3305) erzeugt hierfür die nötige Transparenz und Interaktion auf dem Shopfloor. Das Programm für großformatige Touchscreens vernetzt Fertigung, Unternehmens-IT und Menschen mit minimalem administrativen Aufwand und vereinfacht die Bedienung. Mitarbeitende in der Fertigung greifen so noch schneller, einfacher und gezielter auf relevante Informationen zu. Integrierte Apps und Schnittstellen schärfen den Blick für Verbesserungen. Eine App-to-App-Kommunikation hilft beim Vermeiden von Verschwendung und Fehlern, indem sie die relevanten Daten gezielt an die richtige Stelle übermittelt.

Zur schnellen Orientierung und Steuerung besitzt die Software eine erweiterte Seitennavigation, Favoriten sowie kontextsensitive Symbol- und Bubble-Leisten. Dank des neuen Navigationskonzepts sind die Inhalte auf dem Bildschirm besser sichtbar und direkt erfassbar. Lesezeichen lassen sich mit einem Klick definieren, später über die Seitennavigation anwählen oder als Startbildschirm festlegen. Zusätzliche Rastergrößen im Seitenverhältnis 16:9 bringen mehr Widget-Inhalte auf den Startbildschirm. Ebenfalls neu ist die nutzerabhängig aktivierbare Option, Widget-Informationen halbtransparent anzeigen zu lassen, was die Übersicht verbessert. Bilder und Videos lassen sich jetzt komfortabel über den neue Widget-Typ Medien hochladen, bearbeiten und positionieren. Ein neuer Player gestattet auch die Wiedergabe in Dauerschleife. Anmerkungen und Notizen wurden ebenfalls ergänzt.

Die Basissoftware beinhaltet die Module Dashboard, Administrator UI, Sichten, Runden und Notizen sowie die Funktion Desklink zum Übertragen von Inhalten in die Oberfläche. Für die bedarfsgerechte Vernetzung mit dem Backend bietet die Plattform Zusatzmodule wie Lean Indicator, Deviation Manager und App Diagram. Darüber lassen sich unter anderem Qualitäts- und Sicherheitsvorkommnisse sowie Störfälle digital erfassen, verfolgen und managen, KPIs konfigurieren und gemeinsam mit Live-Daten komfortabel visualisieren, analysieren und präsentieren. Die Inbetriebnahme aller Software-Bausteine erfordert keine erneute Programmierung und lässt sich einfach konfigurieren.

