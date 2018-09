Projektmanagement im ERP

Anzeige

Ams.Solution (Foyer ICS, Stand DW202) zeigt den Entwicklungsstand seiner neuen Projektmanagementlösung Ams.Projekt. Das in die hauseigene ERP-Software integrierte Modul erlaubt Anwendern, die Ecktermine komplexer Aufträge bereits in der Angebotsphase festzulegen. Parallel dazu lassen sich auch die Kapazitätsbedarfe belastbar einschätzen. Als Multiprojektplanung bezieht Ams.Projekt alle geplanten und eingelasteten Aufträge in die Termin- und Ressourcenplanung ein. Um dessen Kapazitätsbedarf zu simulieren, kann ein zu betrachtendes Angebot mit der aktuellen Auftragsbelastung überlagert und ausgewertet werden. Mögliche Engpässe werden umgehend sichtbar. Dank der Integration in Ams.Erp sollen sich neue Projekte mit einem Minimum an Erfassungsaufwand abbilden lassen. Die Auftragsdaten – etwa Lieferblöcke, Baugruppenecktermine, Abschlagszahlungen oder Vorabbestellungen – werden automatisch aus dem ERP-System übernommen. Die planbaren Aktivitäten reichen von Konstruktion über Einkauf, Fertigung und Montage bis zu Auslieferung, Aufbau und Inbetriebnahme.

6. September 2018

Hier finden Sie mehr über: