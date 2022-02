Tipps zur erfolgreichen Einführung von Fertigungs-IT

Eine Smart Factory ohne Fertigungs-IT ist wie ein Auto ohne Motor – es läuft nicht. Vor dem vermeintlich steinigen Weg zur Smart Factory fürchten sich aber noch viele Unternehmen. Dabei hilft es, wenn Firmen ihre Mitarbeiter in den Changenmanagement-Prozess miteinbeziehen.

» Markus Diesner, Senior Marketing Specialist Products bei MPDV Mikrolab GmbH, Mosbach

Viele Experten beschäftigen sich mit dem klassischen Einführungsprozess der Fertigungs-IT, also mit einem IT-Projekt. Dabei stehen auch hier die Menschen im Fokus – einerseits diejenigen, die mit dem System arbeiten sollen, andererseits diejenigen, die wollen, dass das System genutzt wird. Idealerweise schaffen es Unternehmen, dass die, die es nutzen sollen, dies auch wollen. Voraussetzung ist allerdings, dass insbesondere die Mitarbeiter im Shopfloor die neuen IT-Systeme akzeptieren und deren Nutzen verstehen. Daher gilt es, neben den technischen Hürden auch organisatorische Stolpersteine zu kennen und entsprechend zu handeln.

Betriebsrat informieren und beteiligen

Indem der Betriebsrat möglichst frühzeitig eingebunden wird, zeigt sich bereits bei der Funktionsdefinition, dass Mitarbeiter nicht überwacht werden sollen, sondern vielmehr die Transparenz und Effizienz der Fertigung im Fokus stehen. Üblicherweise versteht der Betriebsrat, dass es am Wirtschaftsstandort Deutschland ohne Fertigungs-IT deutlich schwieriger ist, Arbeitsplätze zu erhalten. Durch frühe Absprachen kann in beidseitigem Einverständnis festgelegt werden, welche Funktionen und Daten zwingend nötig oder gegebenenfalls kritisch sind. Hierbei gilt es zu bedenken, dass das Erfassen personenbezogener Daten mitbestimmungspflichtig ist. Entweder lassen sich dafür geeignete Betriebsvereinbarungen treffen oder es ist möglich, bestimmte Daten personenneutral zu erfassen. In den meisten Fällen verzögert oder verteuert sich das Projekt, wenn der Betriebsrat erst spät eingebunden wird. Schlimmstenfalls kann der Betriebsrat das Projekt Smart Factory sogar stoppen.

Frühzeitig für Akzeptanz sorgen

Ein weiterer typischer Fallstrick ist die Akzeptanz des neuen Systems bei den Mitarbeitern, die es bedienen sollen. Es gibt nichts Schlimmeres als ein IT-System, das nachlässig oder gar nicht bedient wird und dadurch seinen ursprünglichen Zweck verfehlt. Aber auch diesem Problem kann frühzeitig begegnet werden. Der Schlüssel zur Mitarbeiterakzeptanz ist einerseits eine offene Informationskultur und andererseits ein umfassendes Trainingskonzept. Es empfiehlt sich, bereits beim Definieren der Funktionen Mitarbeiter aus den jeweiligen Fachbereichen hinzuzuziehen oder die Mitarbeiter zum Beispiel in Veranstaltungen über das IT-Vorhaben zu informieren. Außerdem hat sich bewährt, die Einführung mit Trend-Themen wie Industrie 4.0 zu verknüpfen. Bei der Schulung von Mitarbeitern setzen viele IT-Anbieter auf Multiplikatoren. Dazu werden lediglich ausgewählte Key-User beim Anbieter trainiert. Diese geben das erworbene Wissen dann an die restliche Belegschaft weiter. Auch das sorgt dafür, dass sich die Mitarbeiter involviert und wertgeschätzt fühlen. Außerdem können die Inhalte an die individuelle Ausprägung der eigenen Installation angepasst werden.

Motivation durch Gamification

Was spricht eigentlich dagegen, die zukünftigen Anwender spielerisch an die neue IT-Lösung heranzuführen? Das Prinzip, den Spieltrieb des Menschen zu nutzen, um deren Motivation zu steigern, nennt man Gamification. Dabei können unterschiedliche Ansätze zu unterschiedlichen Zielen führen. Ein Beispiel: Zusammen mit der Einführung der Fertigungs-IT kündigt das Unternehmen einen internen Wettbewerb an. Derjenige, der die meisten korrekten Eingaben innerhalb der ersten zwei Wochen durchführt, bekommt ein T-Shirt mit dem Logo der neuen Software.

Eine andere gängige Methode sieht vor, dass in einem kleinen Teil der Fertigung das neue IT-System im kompletten Funktionsumfang installiert wird – parallel zu den bisherigen Tools zur Datenerfassung. In definierten Zeiten können die Mitarbeiter das neue System ausprobieren und spielerisch erfahren, was möglich ist. Nach zwei Wochen dürfen die Mitarbeiter einen Vorschlag machen, welche Funktionen der Software eingeführt werden sollen. Das lässt sich auch gut mit einem kleinen Präsentationswettbewerb verbinden.

Wertschätzender Umgang als Schlüssel für erfolgreiches Changemanagement

Ist das System erst einmal eingeführt, kann der Gamification-Ansatz weiter genutzt werden, um bestimmte Kennzahlen positiv zu beeinflussen. Dazu ist es in manchen Unternehmen nicht einmal nötig, einen Wettbewerb auszurufen. In einem mittelständischen Betrieb aus der Lebensmittelbranche reichte es zum Beispiel aus, wichtige Kennzahlen zentral auf einem für jeden einsehbaren Bildschirm anzuzeigen. Die Werte verbesserten sich daraufhin bereits nach wenigen Wochen. Die Mitarbeiter fühlten sich durch die Transparenz motiviert.

Letztendlich geht es auch bei der Einführung von Fertigungs-IT darum, etwas zu verändern. Veränderungen stoßen bekanntermaßen häufig auf Widerstand. Der wertschätzende Umgang mit den Bedenken und Anliegen der Mitarbeiter ist essenziell, wenn man einerseits die Veränderung zum Erfolg führen und andererseits das Betriebsklima nicht unnötig belasten möchte. Unter dem Begriff Changemanagement lassen sich viele dieser Methoden zusammenfassen, mit denen man Veränderungen verträglich gestalten kann. Wesentliche Bestandteile sind Information und Beteiligung.

Kompetente Unterstützung durch MPDV

„Unsere Empfehlung für Projektleiter lautet ganz klar: Machen Sie Ihr Vorhaben zum Vorhaben Ihrer Mitarbeiter“, erklärt Jürgen Petzel, Geschäftsführer Sales bei MPDV. „Nutzen Sie den Change und das Wissen Ihrer Mitarbeiter als Chance.“ Wie bei vielen anderen Themen gilt auch beim Changemanagement: Man darf sich Hilfe holen. Im Fall der Smart Factory ist der Markt für Beratung und Dienstleistungen sehr breit aufgestellt. Da gibt es unabhängige Beratungshäuser ohne eigene Produkte und solche, die nur die eigenen Produkte kennen.

Mit Perfect Production bekommen Fertigungsunternehmen beides: Einerseits berät Perfect Production anbieterneutral und andererseits ist das Beratungshaus Mitglied der MPDV-Gruppe. Somit besteht auf Wunsch ein enger Kontakt zu den Beratern und Experten des Anbieters von Fertigungs-IT. Mit dem Manufacturing Execution System (MES) Hydra, dem Advanced Planning and Scheduling System (APS) Fedra und der Integrationsplattform MIP bietet MPDV ein breites Spektrum an flexiblen Lösungen für die Smart Factory.

Im Überblick Der wertschätzende Umgang mit den Bedenken und Anliegen der Mitarbeiter ist essenziell, wenn man die Veränderung zum Erfolg führen möchte.

