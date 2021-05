Twenty2X bleibt auch 2021 noch digital

Anzeige

Die neue B2B-Messe Twenty2X fokussiert IT-Themen speziell für den Mittelstand, konnte aufgrund der Corona-Pandemie aber bisher nie live stattfinden. Stattdessen gibt es 2021 ein ganzjähriges Digitalprogramm: Power Weeks mit geballtem IT-Wissen, Online-Webinare und dem Kickstart-Event voraussichtlich in 2022.

Einfach hatte es die Twenty2X bisher nicht. Die Premiere der neuen IT-Messe für den Mittelstand in 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Da sich in diesem Jahr Kontaktbeschränkungen und Reiserestriktionen aufgrund der Pandemie bisher eher verschärften als lockerten, musste der Veranstalter, die Deutsche Messe AG, auch den im März geplanten Kickstart als Live-Event annullieren. Dafür hat der Messeveranstalter aber ein Jahresprogramm für 2021 entwickelt, das es dem Mittelstand ermöglichen soll, sich kontinuierlich in unterschiedlichen Formaten über IT-Lösungen zu informieren.

„Mit dem Twenty2X Jahresprogramm bieten wir erstmals eine über das gesamte Jahr verteilte Event-Serie, die speziell auf die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen sowie dem öffentlichen Sektor zugeschnitten ist“, betonte Jutta Jakobi, Global Director Digital Business bei der Deutschen Messe und verantwortlich für die Twenty2X.

Twenty2X 2021 als dreiteiliges Jahresprogramm

Die Event-Serie besteht aus drei Bausteinen: der virtuellen Twenty2X Power Week, die an jeweils drei Veranstaltungstagen im März, Juni und September gebündelt Wissen zu IT-Themen speziell für den Mittelstand vermittelt, der Twenty2Xvirtual mit regelmäßigen Online-Seminaren am Monatsende und dem nun im März 2022 geplanten hybriden Live-Event Twenty2X-Kickstart in Hannover.

Die erste Power Week im März, bei der vor allem die Themen „Data Management“, also die Gewinnung und intelligente Nutzung von Daten, „Workplace Management“, also Herausforderungen und Lösungen der neuen Arbeitswelt sowie „ Digitalisierung und Nachhaltigkeit“ beleuchtet wurden, war laut Jakobi ein Erfolg. Zwar ersetze das Format nicht den persönlichen Kontakt während einer Präsenzmesse, es sei aber ein wesentlicher Baustein im Jahresprogramm der Twenty2X, der den Teilnehmenden auch unterjährig einen Marktzugang biete und sie auf dem Weg zum Kickstart-Event 2022 begleiten würde.

Power-Week-Programm der Twenty2X mit neuem Setting

Die kommende zweite Ausgabe der Twenty2X Power Week wird um einen Tag erweitert und findet vom 14. bis 17. Juni statt. Neben der Auftakt-Diskussion, Anwendungsbeispielen und Start-up-Pitches gibt es ein Experten-Interview und erstmals den sogenannten „Heißen Stuhl“. Bei diesem Format am Ende eines jeden Power-Week-Tages können die Teilnehmenden die Referierenden mit ihren Fragen „löchern“. Der zweite Tag beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren und gibt Antworten auf die Fragen: Welche Kanäle eignen sich für welche Kommunikation? Welche Lösungen und Plattformen passen zu meinem Unternehmen und zu meinen betrieblichen Abläufen? Und wie können die jeweiligen Informationen in Echtzeit am gewünschten Ort oder auch ortsunabhängig zur Verfügung gestellt und ausgetauscht werden? Auch aktuelle und zukünftige Formen der Arbeit – vom Einsatz neuer Technologien über die Organisation des Arbeitsalltags bis zu kreativen Ansätzen im Workplace Management – spielen erneut eine Rolle. Und der Donnerstag befasst sich mit dem Innovationsgedanken in mittelständischen Unternehmen. Ziel der Veranstaltung ist es, ein Mindset und Methoden zu entwickeln, die den Ideenreichtum der Mitarbeitenden fördern, um ihn für die digitale Transformation des Unternehmens zu nutzen.

Webinare informieren über IT-Trends für den Mittelstand

Zusätzlich zu den Power Weeks informieren die Deutsche Messe und die Partner der IT-Messe unter dem Titel „Twenty2Xvirtual – Digitale Impulse“ in einer Reihe von Webinaren jeweils am Monatsende virtuell und kostenfrei über aktuelle Themen für den Mittelstand und den öffentlichen Sektor. So beleuchtet Jan van Randenborgh, Technical Director Denkwerk, am 26. Mai etwa, was künstliche Intelligenz (KI) im Mittelstand bewirken kann. Im Fokus stehen Erlebnisse, die beim Kunden präsent bleiben. Anhand ausgewählter Beispiel wird gezeigt, was KI für den Unternehmenserfolg und die Wettbewerbsfähigkeit tun kann.

Schwerpunkte der Nachfolgermesse der Cebit sind Business Management, Security Solutions, New Tech & Start-ups, New Work, Public Administration und Sourcing Services. Beim Live-Event werden auch Ausstellungen und Produkt-Präsentationen sowie ein umfangreiches Vortragsprogramm mit Foren, Diskussionen und Best-Practice-Sessions locken. Die Veranstaltung richtet sich an CEOs mittelständischer Unternehmen, Behördenleiter der öffentlichen Verwaltung, IT-/Digitalentscheider sowie IT-/Digital Professionals.

Fakten zur Digitalmesse Nächste Power Week: 14. bis 17. Juni 2021

Ganzjährige virtuelle Webinare

Kickstart hybrides Format: 22. bis 24. März 2022

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Registrierung ist erforderlich.

