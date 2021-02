ABB ernennt Jörg Theis zum Leiter von B&R

Anzeige

ABB hat Jörg Theis zum Leiter der Division Maschinenautomatisierung (B&R) ernannt. Er übernimmt ab dem 1. April 2021 das Amt von Clemens Sager, der die Division seit dem 1. Januar 2021 ad interim leitete.

„Jörg verfügt über eine beeindruckende internationale Erfahrung im Bereich der Automatisierung und digitalen Dienstleistungen und hat eine herausragende unternehmerische Denkweise“, sagte Sami Atiya, Leiter des Geschäftsbereichs Robotik und Fertigungsautomation von ABB. „Mit seinen fundierten Branchenkenntnissen und seiner nachweislichen Erfolgsbilanz in der strategischen Geschäftsentwicklung ist er die ideale Besetzung, um den profitablen Wachstumskurs fortzusetzen, B&Rs erfolgreichen Kunden- und Innovationsfokus auszubauen sowie unsere geografische Expansion und die Ausweitung des Produktportfolios voranzutreiben.“

Schwerpunkt auf digitale Serviceangebote

„Ich fühle mich geehrt, die Division Maschinenautomatisierung von ABB zu leiten und gemeinsam mit unserem Managementteam die kundenzentrierte Kultur und das traditionsreiche Erbe von B&R im Bereich Innovationen weiter auszubauen. Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit den B&R-Mitarbeitern das nächste Kapitel unserer Erfolgsgeschichte zu schreiben“, sagte Jörg Theis.

Theis ist seit 23 Jahren für ABB tätig. Er verfügt über Erfahrungen in der Prozess- und Fabrikautomatisierung mit einem Schwerpunkt auf der Entwicklung von digitalen Serviceangeboten. Er hat sowohl in Europa als auch in Asien gelebt und gearbeitet und war zuletzt Leiter von ABBs Process Automation Division for Energy Industries, in Singapur. (ys)

B&R Industrial Automation GmbH

B&R Straße 1

5142 Eggelsberg

Österreich

www.br-automation.com