Andreas Arnheim ist Projektleiter Nortec und Windenergy Hamburg

Andreas Arnheim ist seit dem 1. September 2021 neuer Projektleiter der Nortec und der Windenergy Hamburg.

Er folgt auf Anja Holinsky, die Aufgaben in der Unternehmensentwicklung übernommen hat.

Seit 2012 betreut Andreas Arnheim für die Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) die Windenergy Hamburg als Projektmanager. Zuvor war er beim schwedischen Maschinen- und Anlagenhersteller Alfa Laval in Deutschland u. a. als Werbeleiter tätig und in der schwedischen Zentrale als Head of Exhibitions and Events verantwortlich für Messen und Events weltweit.

Gemeinsame Weiterentwicklung der Windenergy und der Nortec

„Wir freuen uns, dass wir diese wichtige Position intern besetzen konnten und sind überzeugt davon, dass Andreas Arnheim mit seiner langjährigen Erfahrung, starken Kundenorientierung und großem Marktwissen die richtige Person für die Leitung und die gemeinsame Weiterentwicklung der Windenergy Hamburg und der Nortec ist“, sagt Bernd Aufderheide, Vorsitzender der HMC-Geschäftsführung. (bec)

Weitere Informationen zur Nortec

Kontakt:

Hamburg Messe und Congress GmbH

Messeplatz 1

20357 Hamburg

Tel.: +49 40 3569–0

E-Mail: info@hamburg-messe.de

Website: www.hamburg-messe.de