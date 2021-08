Andreas John in Aufsichtsrat der Infoteam Software AG berufen

Anzeige

Die Aktionäre der Infoteam Software AG wählten am 15.07.2021 Andreas John im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung in den Aufsichtsrat. Er übernimmt damit das Amt von Prof. Dr. Helmut Bräuer, der altersbedingt ausschied.

Nach seinem Studium der Wirtschaftsinformatik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg startete John seine Karriere als Technology Consulting Manager bei einem der weltweit größten IT-Beratungsunternehmen. Der 35-jährige sammelte Erfahrungen in den Bereichen Projektmanagement und Vertrieb in internationalen IT-Projekten bei unterschiedlichsten Kunden. Er bekleidete mehrere Rollen vom Requirements Engineer über den Projektleiter bis zum Sales- und Key-Account-Manager. Aktuell ist John bei einem Branchenführer für Hörgeräte als Produkt verantwortlicher Software-Projektleiter tätig und für das Management des Lean-Software-Portfolios zuständig.

Neben dem vor einem Jahr in den Aufsichtsrat gewählten Dominik Brendel ist nun ein weiterer Vertreter der beiden Familien im Gremium, die über 35 Jahre lang Infoteam aufgebaut und geleitet haben. (eve)

