Argo-Hytos-Gruppe stellt sich in der Geschäftsleitung personell neu auf

Anzeige

Die Argo-Hytos-Gruppe stellt sich personell in der Geschäftsleitung des Unternehmens neu auf. Per 30.6.2021 wird Christian H. Kienzle im Alter von 66 Jahren die operative Verantwortung der Argo-Hytos Group AG übergeben. Kienzle leitet seit 1989 als Geschäftsführer die Argo-Hytos-Gruppe. Er wird als CEO zurücktreten und sich ab dem 1.7.2021 als Verwaltungsratspräsident verstärkt um die organisatorische und strategische Ausrichtung der Gruppe kümmern.

Ebenfalls wird Kienzle per 1.7.2021 ordentliches Mitglied des Beirates, dessen Vorsitz er ab dem 1.7.2022 übernehmen wird. Seine Aufgaben als Vorsitzender des Fachverbandes Fluidtechnik des VDMA wird er zunächst weiterführen.

Nachfolger von Christian Kienzle wird Erich Hofer

Die Nachfolge von Kienzle wird Erich Hofer übernehmen. Hofer ist mit einer kurzen Unterbrechung seit vielen Jahren in verschiedenen Positionen für Argo-Hytos tätig, seit 2017 in der Position als CFO. Hofer wird per 1.7.2021 sowohl die Position des CEO übernehmen, aber seine Funktion als CFO der Argo-Hytos Group AG weiterhin ausüben.

Dr. Marcus Fischer als COO und Stefan Schindler als CMO komplettieren das Management Board der Argo-Hytos-Gruppe. Fischer, seit 2016 COO der Argo-Hytos Group AG, ist verantwortlich für die Produktionswerke Deutschland, Tschechien, China und Indien. Er ist verantwortlich für die gesamte Wertschöpfungskette sowie die Innovation der Unternehmensgruppe.

Schindler, seit 2020 CMO der Argo-Hytos Group AG, verantwortet sämtliche Vertriebsgesellschaften und den Vertrieb der Produktionsgesellschaften im Bereich Verkauf & Marketing. Er ist damit der zentrale Ansprechpartner für die Kunden. (bec)

Kontakt:

Argo-Hytos GmbH

Industriestraße 9

76703 Kraichtal-Menzingen

Tel: +49 7250 76-0

E-Mail: info.de@argo-hytos.com

www.argo-hytos.com

Argo-Hytos Group AG

Neuhofstrasse 1

CH-6340 Baar

Schweiz

Tel.: +41 41 747 2447

E-Mail: info.ch@argo-hytos.com