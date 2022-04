Asdrúbal Pichardo ist neuer CEO bei Perfectpattern

Seit Anfang April zeichnet Asdrúbal Pichardo als CEO des KI-Technologie-Anbieters Perfectpattern verantwortlich. In seiner neuen Funktion folgt er auf Fabian Rüchardt, der dem Unternehmen in beratender Funktion weiter nahesteht.

Perfectpattern mit Sitz in München bietet KI-Lösungen speziell für die produzierende Industrie. Die eigens entwickelte Aivis-Technologie ist unter anderem in der Papier- und der Stahlindustrie im Einsatz.

Pichardo verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen, Geschäftsbereichen und Märkten. Vor seinem Start bei Perfectpattern war er CEO von Factory-Pal. Das Berliner Start-up-Unternehmen bietet eine SaaS-Applikation zur Steigerung der Fertigungseffizienz durch den Einsatz von KI- und IoT-Technologie an. Davor war er als Executive Vice President und General Manager Europe für Corporater tätig, Anbieter einer SaaS Lösung für Governance, Performance, Risk Management and Compliance (GPRC).

Außerdem hatte er in seiner zwölf Jahre währenden Tätigkeit für SAP unterschiedliche Führungspositionen inne, zuletzt als Senior Vice President in der Global Field Operations-Organisation.

Auf der Agenda: Neue Märkte und Internationalisierung

„Perfectpattern hat mit Aivis eine bahnbrechende KI-Technologie für das industrielle Internet of Things entwickelt, die in der Papier- und Stahlindustrie bereits erfolgreich im Einsatz ist. Es ist eine faszinierende Aufgabe, weitere Märkte für Aivis zu erschließen und die Internationalisierung anzugehen“, beschreibt Pichardo die weitere Entwicklung von Perfectpattern.

Zusätzlich zu seinen Studien von Management und Führung am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Wirtschaftshochschule Insead in Frankreich verfügt Pichardo über einen Abschluss in Informatik und einen Master of Science in Advanced Computing vom King’s College London.

„Die letzten Jahre waren eine spannende Zeit für das Perfectpattern-Team und mich persönlich“, sagt Fabian Rüchardt, bislang CEO des Unternehmens. „Mit Aivis haben wir eine zielgerichtete KI für industrielle Prozessdaten entwickelt, die kein datenwissenschaftliches Fachwissen erfordert. Ich freue mich, dass ich Teil dieser Reise sein durfte und bringe mich in beratender Funktion weiter ein.“

Aivis erfordert eine nur minimale Vorbereitung der jeweiligen Prozessdaten, analysiert diese selbstständig, erstellt automatisch die Datenmodelle und generiert abschließend verständliche Berichte zur Vorhersage von Prozessparametern, zur Vermeidung von Produktionsstörungen, zur Erkennung von abnormalem Verhalten, zur Ursachenanalyse und vielem mehr. (kf)