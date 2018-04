Anzeige

Tom Tischner (Bild) hat im März die Leitung der Axoom GmbH mit Sitz in Karlsruhe übernommen. Die 100%ige Trumpf-Tochter bietet Maschinen- herstellern und fertigenden Unternehmen aller Branchen digitale Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette an. Zuvor verantwortete Tischner den Bereich Vertrieb und Implementierung von Axoom und berichtet direkt an

Dr. Mathias Kammüller, Chief Digital Officer und Mitglied der Gruppengeschäftsführung bei Trumpf in Ditzingen.

12. April 2018