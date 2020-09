Anzeige

Jan Brockmann (Bild) tritt zum 1. November in die Bosch-Gruppe ein und übernimmt zum 1. Januar 2021 die Leitung des Geschäftsbereichs Bosch Thermotechnik in Wetzlar. Brockmann ist derzeit COO und CTO bei der AB Electrolux in Stockholm. Er folgt in seiner neuen Position auf Uwe Glock, der in den Aufsichtsrat der Bosch Thermotechnik GmbH wechselt.

