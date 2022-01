Bei Neugart übernehmen Matthias Herr und Swen Herrmann neue Aufgaben

Mit zwei personellen Neubesetzungen aus den eigenen Reihen startet die Neugart GmbH unter dem Dach der Neugart Holding GmbH zukunftsorientiert ins neue Jahr: Matthias Herr, bisher Geschäftsleiter Business Development, wurde zum dritten Geschäftsführer des Kippenheimer Getriebespezialisten berufen. Seine bisherige Position übernimmt Swen Herrmann, zuletzt Vertriebsleiter bei Neugart.

Das Familienunternehmen unter den Getriebeherstellern

Herr repräsentiert bereits die vierte Generation der Inhaberfamilie Neugart-Herr und rückt nun im Zuge der Nachfolgeregelung in die Geschäftsführung auf. Neugart bleibt damit auch in Zukunft das Familienunternehmen unter den Getriebeherstellern. Der 38-jährige Betriebswirt ist nach Stationen in der Automotive- und der Großhandelsbranche seit 2013 bei Neugart tätig. Zwischen 2015 und 2021 leitete Herr dort die Geschäftsentwicklung. Seit 2019 ist er zudem in Personalunion President der Neugart USA Corp.

Neuer Geschäftsleiter Business Development wird im Zuge der Umstrukturierung Prokurist Swen Herrmann. Seit 2018 war der 42-jährige Maschinenbauingenieur Vertriebsleiter. Davor leitete er fünf Jahre das Produktmanagement sowie zwischen 2016 und 2018 zusätzlich auch das Marketing bei Neugart.

In seiner neuen Funktion verantwortet Herrmann nun innerhalb des Geschäftsbereichs die Themen Vertrieb, Global Sales Development, Marketing, Produktmanagement, Kundenservice, Qualitätsmanagement und Prozessentwicklung.

Ergänzt durch Matthias Herr, bilden unverändert die geschäftsführenden Gesellschafter Bernd Neugart und Thomas Herr die Geschäftsführung. Die Geschäftsleitungsebene verantworten neben dem Neuzugang Swen Herrmann (Geschäftsleiter Business Development) weiterhin Andreas Beinroth (Geschäftsleiter Finanzen und Administration), Bernd Cihlar (Geschäftsleiter Technik) und Holger Obergföll (Geschäftsleiter Supply Chain). (bec)

Kontakt:

Neugart GmbH

Keltenstraße 16

77971 Kippenheim

Tel.: +49 7825 847–0

E-Mail: sales@neugart.com

Website: www.neugart.com