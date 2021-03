Berghoff GmbH & Co. KG bestellt Markus Berghoff zum Geschäftsführer

Anzeige

Ulrich Berghoff, Geschäftsführer der Berghoff GmbH & Co. KG, bestellt ab sofort seinen Neffen Markus Berghoff als Geschäftsführer des südwestfälischen Familienunternehmens. Die Berghoff GmbH & Co KG zählt seit fast 40 Jahren zu den Weltmarktführern (IHK zertifiziert) im Bereich der mechanischen Bearbeitung hochkomplexer Komponenten und Baugruppen, u. a. für die Bereiche Luft & Raumfahrt, Halbleiterindustrie, Energie, Pumpen- und Extruderindustrie, Öl & Gas sowie Medizintechnik.

Mit innovativen Ansätzen in die Zukunft führen

Bevor Markus Berghoff vor mehr als 12 Jahren ins Unternehmen kam, war er in leitender Funktion eines mittelständischen Automobilzulieferers tätig. In den vergangenen Jahren hat er dann insbesondere das Qualitätsmanagement von Berghoff erfolgreich weiterentwickelt. Der studierte Business-Manager und gelernte Werkzeugmechaniker bringt umfangreiche Qualifikationen mit, die er in den vergangenen Jahren wegweisend im Unternehmen eingebracht hat. Er verfügt über fundierte Erfahrungen in den Bereichen Business Development, um das Unternehmen mit innovativen Ansätzen in die Zukunft zu führen.

Mit Kontinuität, Verlässlichkeit und Innovation die Zukunft gestalten

„Ich freue mich sehr, meinen Neffen als neues Mitglied der Geschäftsführung vorzustellen. Ab sofort leitet Markus Berghoff gemeinsam mit mir unser dynamisches Familienunternehmen hier in Südwestfalen“, sagt Ulrich Berghoff.

„Als doppelte Führungsspitze werden Ulrich und ich das Unternehmen führen und mit Kontinuität, Verlässlichkeit und Innovation die Zukunft der Berghoff GmbH & Co. KG gestalten. Unterstützt werden wir hierbei von einem erfahrenen Führungsteam und hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, ergänzt Markus Berghoff. (bec)

Kontakt:

Berghoff GmbH & Co. KG

Langenheid 1

57489 Drolshagen

Tel.: +49 2763 21279–0

E-Mail: info@berghoff.eu

Website: www.berghoff.eu