Anzeige

Für ihr außergewöhnliches unternehmerisches und soziales Engagement hat Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut (li.) das von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehene Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland an Renate Pilz (re.) überreicht. Die Pilz GmbH & Co. KG beschäftigt heute weltweit rund 2500 Mitarbeiter in 42 Tochtergesellschaften, davon über 1000 am Stammsitz in Ostfildern.

Zum Unternehmen:

Pilz GmbH & Co. KG

Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern

www.pilz.com

11. Februar 2020

Hier finden Sie mehr über: