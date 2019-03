Anzeige

Seit Anfang Januar ist Heiko Müller (links) neuer Geschäftsführer der Renishaw GmbH in Pliezhausen und verantwortet die Geschäfte von Renishaw in Deutschland und Österreich. Müller ist in dieser Position Nachfolger von Rainer Lotz (rechts), der über 12 Jahre den Standort in Pliezhausen leitete und weiterentwickelt hat. Als Teil des Ausbaus der internationalen Konzernstruktur rückt Lotz nun zum Vice President EMEA (Europe, Middle East, Africa) auf.

18. März 2019