Clemens Küpper neuer BDG-Präsident

Anzeige

Der Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG) hat einen neuen Präsidenten: Clemens Küpper (53) wurde für die kommenden drei Jahre bis 2024 gewählt. Er folgt auf Dr. Erwin Flender, der das Amt seit 2012 bekleidete. „Insbesondere der Weg in die Klimaneutralität wird anspruchsvoll“, hält der Gießerei- und Wirtschaftsingenieur fest, der die 70.000 Mitarbeiter starke Branche wie beim BDG geplant weiter in die Zukunft führen will. (os)

Kontakt:

BDG – Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie e. V.

Hansaallee 203

40549 Düsseldorf

Tel.: +49 211 6871–0

www.bdguss.de