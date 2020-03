Anzeige

Bei der LMT Tools GmbH & Co. KG, Schwarzenbek, verstärkt Daniel Lim (Bild) das globale Management und übernimmt ab sofort die Leitung für die Region APAC. Er löst damit Erwin Geissler ab, der das Unternehmen verlässt. Die Wachstumsmärkte in Asien sind für LMT Tools von hoher strategischer Priorität. Der neue Head of APAC soll nun die weitere Geschäftsentwicklung vorantreiben.

LMT Tools GmbH & Co. KG

www.lmt-tools.com