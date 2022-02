Dassault Systèmes ändert mit Daloz und Bergmann seine Führungsstruktur

Dassault Systèmes gab Änderungen in der aktuellen Managementstruktur bekannt:

Pascal Daloz wird sich ganz auf seine Aufgabe als Chief Operating Officer konzentrieren. Das von ihm geleitete Operations Executive Committee unterstützt den Konzern auf seinem innovativen Kurs in den Bereichen Life Sciences, Gesundheitswesen, Fertigungsindustrie sowie Infrastruktur und Städte. Daloz leitet auf operativer Ebene alle strategischen Funktionen weltweit. Hierzu zählen die 3DExperience Plattform, Marken, Branchen, das Personalwesen und die Verwaltung.

Rouven Bergmann wird zum Executive Vice President und Chief Financial Officer berufen und wird an Pascal Daloz berichten. Er soll für Kontinuität im Finanzbereich sorgen, die Software-Abonnements skalieren und die 3DExperinece Plattform zu dem Verwaltungssystem von Dassault Systèmes machen.

Mit der Änderung der Managementstruktur richtet der Konzern seine Leitungsebene und das operative Geschäft voll an seiner langfristigen Strategie aus.

Wer ist Rouven Bergmann?

Bergmann ist ausgewiesener Experte für Finanzen im Bereich Software und Cloud und spielte bei der Integration von Medidata nach der Übernahme durch Dassault Systèmes eine wichtige Rolle. Zuvor leitete er als COO Life Sciences für Dassault Systèmes die operativen Geschäfte von Medidata. 2015 kam er als CFO zu Medidata Solutions, einem damals an der NASDAQ notierten Unternehmen mit Sitz in New York, USA. Von 2015 bis zur Übernahme durch Dassault Systèmes wuchs das Unternehmen von 300 Mio. Dollar auf über 700 Mio. Dollar. Vor seiner Tätigkeit bei Medidata war Bergmann CFO von SAP North America. Bergmann hat an der Technischen Universität Kaiserslautern einen Master-Abschluss in Maschinenbau und Betriebswirtschaft erworben und promovierte in Betriebswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Bergmann lebt in Paris. (eve)

