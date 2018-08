Anzeige

Die Leuze electronic GmbH + Co. KG, Owen, baut den Standort Skandinavien weiter aus und setzt mit Per Levin auf einen Profi im Bereich industrielle Kommunikation: Levin soll als neuer General Manager bei Leuze electronic Skandinavien die Teams direkt vor Ort stärken. Der Automationsspezialist ist mit eigenen Standorten in Alleroed, Dänemark sowie in Tronos, Schweden vertreten.

