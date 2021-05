Dirk Didascalou wird CTO von Siemens Digital Industries

Anzeige

Mit Wirkung zum 1. September 2021 übernimmt Dr. Dirk Didascalou (51) die Position des Chief Technology Officer (CTO) von Siemens Digital Industries (DI).

„Wir freuen uns sehr, mit Dirk Didascalou einen herausragenden Technologieexperten und eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Siemens-Team willkommen zu heißen“, sagte Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO von Digital Industries.

Verschmelzung von realer und digitaler Welt weiter voranzutreiben

„Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Forschung und Entwicklung sowie ausgeprägter Expertise in Mobilfunkkommunikation, Cloud Computing, HyperScale-Architektur, Software-as-a-Service (Saas) und IoT ist er genau der Richtige, um unsere Strategie zur Verschmelzung der realen mit der digitalen Welt weiter voranzutreiben. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern wird er unser Innovations-Ökosystem ausbauen“, so Neike weiter.

Wechsel von Amazon Web Services zur Siemens AG

Derzeit ist Didascalou als Vice President IoT bei Amazon Web Services (AWS) in Seattle (USA) tätig. In seiner neuen Rolle bei Siemens Digital Industries berichtet er direkt an Neike und leitet als CTO die übergeordnete Technologie- und Architekturstrategie für DI.

Darüber hinaus verantwortet Didascalou strategische Partnerschaften innerhalb der Industrie und gemeinsame Initiativen mit Kunden, beispielsweise in der Automobilindustrie. Neben seinen Aufgaben bei DI übernimmt er zudem eine führende Rolle im unternehmensweiten IoT-Board und fördert die digitale Transformation über alle Siemens-Geschäfte hinweg.

IoT entscheidender Faktor für die erfolgreiche digitale Transformation

„Das industrielle Internet der Dinge ist der entscheidende Faktor für eine erfolgreiche digitale Transformation und ermöglicht es den Siemens-Kunden, mit der rasanten Softwareentwicklung Schritt zu halten. Als führendes Unternehmen für Automatisierungs- und Industriesoftware verfügt Siemens über eine ausgeprägte Technologiekultur und ich freue mich darauf, als Teil des Teams industrielle Kunden aller Art bei ihrem digitalen Wandel zu unterstützen“, so Didascalou.

Vor seiner Zeit bei AWS war Didascalou Corporate Vice President Technology bei Microsoft. Der Wechsel zu Microsoft ergab sich durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia, bei der er verschiedene Führungspositionen in Kopenhagen und Beijing innehatte und zuletzt als Senior Vice President R&D für die weltweite Techniksparte zuständig war. (bec)

