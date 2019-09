Anzeige

Dirk Wunder (Bild) verantwortet seit September das Corporate Marketing beim Automatisierungsspezialisten Hans Turck GmbH & Co. KG, Mühlheim. Der Branchenkenner übernimmt die Position von Geschäftsführer Christian Wolf, der diese bisher in Personalunion inne hatte. Der neue Turck-Marketingleiter startete seine berufliche Karriere als Leiter Marketing bei Moeller und anschließend in ähnlicher Position bei Sick. Zuletzt war Wunder fünf Jahre als Director Marketing bei Schneider Electric für die DACH-Region verantwortlich.

16. September 2019

