Dr. Alexander Schmeink wird neuer Referent beim VDMA

Anzeige

Neuer Referent der VDMA-Fachabteilung Kälte- und Wärmepumpentechnik ist Dr. Alexander Schmeink. Er folgt auf Dr. Karin Jahn, die in den Ruhestand ging. Der im Jahr 2020 auf dem Gebiet des Grenzflächenmagnetismus promovierte Physiker war nach seinem Studienabschluss als Tutor an der Georg-August-Universität Göttingen sowie an der Technische Universität in Dresden tätig. Darüber hinaus arbeitete der heute 31-Jährige zwischen 2016 und 2017 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik.

Würdigung von Frau Dr. Karin Jahn

Nach über 30 Jahren im Dienst des VDMA verabschiedete der Fachverband Allgemeine Lufttechnik Frau Dr. Karin Jahn Ende Juli in den wohlverdienten Ruhestand. Die promovierte Physikerin begann 1990 ihre Verbandskarriere als Referentin der Fachabteilung Kälte- und Wärmepumpentechnik. Im Jahr 1991 folgte die Übernahme der Geschäftsführung des Forschungsrats Kältetechnik e.V. und 1996 wurde Jahn ebenfalls zur Geschäftsführerin von Eurammon benannt. Darüber hinaus vertrat sie seit Gründung der Chillventa im Jahr 2008 den VDMA im Messebeirat der Weltleitmesse für Kältetechnik.

Die Geschäftsführung des Forschungsrats Kältetechnik e.V. sowie von Eurammon e.V. übernimmt Robert Hild, Geschäftsführer des Fachverbandes Allgemeine Lufttechnik im VDMA.

Kontakt:

VDMA e. V.

Lyoner Str. 18

60528 Frankfurt

Postfach 71 08 64

60498 Frankfurt

Telefon +49 69 66 03 0

Fax +49 69 66 03 15 11

E-Mail kommunikation@vdma.org

Internet www.vdma.org