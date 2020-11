Anzeige

Ab sofort verantwortet Dr. Christian Lau als Executive Vice President Manufacturing die Fertigung der Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG, Wolfertschwenden. In dieser Funktion wird er auch Geschäftsführer der Tochtergesellschaften Multivac Lechaschau (Tirol) und Multivac Bulgarien Produktion sowie Vorsitzender des Boards von Multivac Taicang in China.

