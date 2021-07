Dr. Christian Wahlers erhält kaufmännische Leitung von Wieland Electric

Anzeige

Dr. Christian Wahlers erhält die kaufmännische Leitung des Unternehmens Wieland Electric und bildet damit gemeinsam mit Dr.-Ing. Börne Rensing die neue Doppelspitze der Geschäftsführung. Wahlers folgt auf Bernd P. Uckrow, der sich nun nach dem regulären Ablauf seines Vertrages in den Ruhestand verabschiedet. Uckrow übergibt ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen, welches gestärkt aus dem schwierigen Corona-Jahr 2020 hervorging.

Zu Dr. Christian Wahlers

Wahlers, geboren 1967, studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Göttingen, an welcher er 1995 auch am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik promovierte. Zuletzt war er seit 2006 als CFO (Chief Financial Officer) für die Bitzer SE und die Kamax Holding GmbH & Co. KG tätig, ebenfalls mittelständische Familienunternehmen. Mit über 25 Jahren Berufserfahrung in leitenden Positionen bringt Christian Wahlers Praxiserfahrung im kaufmännischen Umfeld mit. Für die Wieland Electric GmbH entschied er sich, weil er in den Produkten und Märkten von Wieland hervorragendes Zukunftspotenzial sieht, eine gute Ausgangsstellung gegeben ist und er auch für sich die Chance sieht, etwas zu bewegen. Wahlers ist verheiratet und hat zwei Kinder. (eve)

